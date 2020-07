Pro domácí Bohemii je výsledek dost krutý. Diktovala tempo hry, měla převahu, ale neměla téměř žádné vyložené šance. Lysá poctivě bránila na vlastní polovině a vyrážela do protiútoků. Moc jich neměla, přesto jí to stačilo na vyrovnání.

První branku zápasu dal po parádní individuální akci poděbradský Martínek, o vyrovnání se postaral po změně stran střídající J. Poborský.

„Do utkání jsme nastoupili po pátečním zátěžovém tréninku, což se projevilo zejména ve druhém poločase. I když jsme měli po celé utkání převahu, nabídli jsme hostům dvě brejkové situace a ti dokázali jednu z nich využít,“ hodnotil utkání asistent poděbradského trenéra Roman Myška. „Hosté se zejména ve druhém poločase zatáhli před vlastní pokutové území a spoléhali na rychlé protiútoky. Nám chyběla rychlost, dynamika, moment překvapení a taky vyložená gólová příležitost,“ přiznal Myška.

„Výsledek je pro nás super,“ ulevil si po utkání hrající kormidelník lyského mužstva Matěj Brabec. „Všichni, kdo hráli, si sáhli na dno svých sil. Hráli jsme disciplinovaně a plnili jsme to, co jsme si řekli,“ těšilo lyského kouče. „Podle očekávání byly Poděbrady lepší, byly více na míči, měly i více šancí, ale my jsme mohli paradoxně v závěru lépe vyřešit jeden z brejků a mohli jsme slavit šťastné vítězství. Musím přiznat že jsem měl z utkání obavy, sešla se nám půlka týmu a těžko jsme to dávali dohromady,“ uvedl po utkání Matěj Brabec.

Za týden hraje poděbradská Bohemia opět doma a zase to bude v sobotu dopoledně. Od 10.30 hodin se postaví týmu RMSK Nový Bydžov.

Slovan Lysá bude hrát rovněž v sobotu, v 10.15 začne její duel s celkem Úval. Místo utkání ještě nebylo upřesněno.

Bohemia Poděbrady - Slovan Lysá n. L. 1:1

Branky: 25. Martínek – 71. J. Poborský. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Kafka – Bodlák, Suchánek, Hruška, Soukup – Knobloch, Bora, Vobořil, Kubánek – Peterka, Martínek, střídali Málek, Havránek, Uher.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Růžička, Matěj Brabec, J. Kříž, Horák – Veselý, O. Poborský, L. Novák, Bohdan, Pokorný – Hanke, střídali J. Poborský, Malinský.