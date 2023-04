Tři remízy, jedna jasná výhra a domácí porážka. To je výčet pěti střetnutí Polabanu v jarní části sezony. „Je to pro nás velké zklamání. To jednoznačně,“ přiznal jeden z dvojice trenérského dua Radek Hanuš – Martin Škarecký prvně jmenovaný. „Z prvních dvou zápasů (Býchory doma 2:2, Slovan Poděbrady venku 1:1) jsme měli mít šest bodů. V Hlízově to pak byla zasloužená dělba bodů (0:0). Ale první dva zápasy, to je velká ztráta,“ ulevil si Hanuš.

Příčin ne úplně vydařených výsledků je podle slov trenéra hned několik. „V každém zápase to bylo něco jiného. S Býchory jsme ztratili body především svou nekoncentrovaností, na Slovanu Poděbrady jsme neplnili to, co jsme si řekli. A navíc v zápasech zasáhla marodka týmu. To je ale běžné a s tím se potýkají i další celky,“ řekl nymburský kormidelník.

Z pěti dosavadních zápasů hrál Nymburk třikrát doma. Jednou vyhrál, jednou plichtil a naposledy odešel dokonce poražen. Domácí ztráty jsou o to citelnější. „S tím se dá souhlasit. V domácích zápasech jsme měli bodově potvrdit to, co předvádíme na hřišti. Aby z toho prostě byly body,“ má jasno Hanuš.

Herní projev mužstva není špatný, není ale zdaleka promítnutý do bodového konta. Výhry se zatím nedostavují. „Musíme na tom nadále pracovat. Snažíme se, ale asi je to málo,“ trpce se pousmál kouč Polabanu.

Nymburský tým má štěstí, že bodově zatím strádají i celky okolo něj. „Celá vrchní část tabulky je vyrovnaná. Jaro bude ještě z pohledu výsledků hodně zajímavé. Vyrovnané jsou zápasy a vyrovnané to bude až do konce soutěže,“ je přesvědčený jeden z dvojice šéfů nymburské lavičky. „Soupeře často dokážeme dostat pod tlak, ale body z toho nemáme,“ přidal.

V čele tabulky je už s téměř nedostižným náskokem a dvaapadesáti body Poříčí nad Sázavou, druhý Dolní Bousov má 37 bodů, Polaban spolu s Luštěnicemi 35. Nymburk ale nadále touží po druhé pozici. „Je to tak, to je náš cíl. A z toho neslevíme,“ dodal Radek Hanuš.

Pokud to myslí celý tým vážně, měl by v sobotní utkání naplno bodovat a porazit v očekávaném derby poděbradskou Bohemii. Zápas se hraje v Poděbradech v netradičním termínu, v sobotu od 10.15 hodin. Derby nemá favorita, Bohemia má jen o tři body méně než Nymburk. Bude to hodně pikantní souboj dvou nesmiřitelných soupeřů.