Svižný úvod orámoval domácí gólman Sedlák, který lapil dvě pěkné střely zpoza vápna. V 15. minutě už inkasoval, kdy po chybě stopera dobíhající Bím střelou po zemi skóroval. Po půlhodině hry si vyžádala střídání slovenská posila Baláž, jehož nahradil už pomalu zapomenutý Kroutil, který kdysi zářil v Kladně, koupila ho Hostouň, ale následná zranění ho téměř vyřadila z fotbalu. Návrat to po letech nebyl zlý, Kroutil zvládl hodinu hry a přinesl oživení slánské hry. Před půlí se dostal i do zakončení, ale jeho pohotové střele chybělo více přesnosti.

I tak Slaný ještě do půle vyrovnalo. Ve vápně byl stažen mladý Marek a penaltu pak proměnil bezpečně Nádeníček.

Po změně stran se na hřiště dostal další rekonvalescent Mareš, když střídal Novotného. V 65. minutě vyvezl středem hřiště míč Vimr a následné přečíslení Furmánek zakončil přesnou střelou k tyči - 2:1.

Svaly, zlomenina, zákeřná bakterie. Kott přišel o Duklu, restartuje ve Velvarech

Deset minut před koncem mohl zvýšit vedení Nádeníček, ale brankář Poříčan ho vychytal. Panochovo zaváhání v 82.minutě domácí nakonec ustáli, když hosté poslali míč z kopačky Makovského do tyče a míč se pak odrazil do Sedlákovy náruče.

„Vítězství nad divizním soupeřem nám udělalo velkou radost a máme k tomu dostatečný důvod, neboť naše poslední výhra nese datum 21. srpna 2021!" připomněl vedoucí mužstva Slaného Milan Šúr.

„První půle byla vyrovnaná, na šance jsme byli lepší my. A také jsme se ujali vedení. Skořepa pak mohl přidat druhý gól, ale ve výborné pozici netrefil. Hra byla dále vyrovnaná a těsně před poločasem jsme dostali gól z penalty po skrumáži po standardní situaci. Ve druhém poločase jsme hráli my, byli jsme lepší, ale dostali jsme druhý gól. To bylo v době, kdy jsme do soupeře bušili, ale on udeřil z brejku. Podali jsme ale slušný výkon,“ řekl po posledním přípravném zápase poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal.

V dresu Poříčan chyběl Kalabiška, čerstvá posila týmu. „I tak jsme ale měli vyhrát,“ zamyslel se Šmejkal.

Slaný – SK Poříčany 2:1

Branky: 45. Nádeníček (PK), 65. Furmánek – 15. Bím. Poločas: 1:1.



Slaný: Sedlák – Volgner, Panocha, Jaráb, Zelenka (47. Maroušek) – Novotný, (62. Mareš), Pudil, Baláž (30. Kroutil), Vimr – Nádeníček, Marek (62. Furmánek).



SK Poříčany: Janocsko – Kutina, Houžvička, Kabyl, Chlapec, Zolotuchin – Bím, Janda, Skořepa, Urban – Stárek, střídali Makovský, Malík, Petr, Hetcl.