Kádr poříčanského celku opustil Bím, který zamířil do divizního Českého Brodu, druhým hráčem, který přestoupil, je Bázlík. Ten si to namířil rovněž do Českého Brodu, ale je do rezervy, která je nováčkem I.B třídy. „Ztráta Bíma mě hodně mrzí, ale rozhodně jsem mu nechtěl bránit,“ uvedl k přestupu lídra poříčanského týmu trenér Miroslav Doležal.

Do Poříčan se vrátil Štěpán Urban, který byl naposledy v Pátku. Dále přišel ze Sázavy brankář Ditrich, Jan Jelínek ze Záp a Šimon Kameník z Vlašimi. „Zkoušeli jsme i další hráče. Chtěli jsme zase Janka, ale ten je pracovně vytížený ve Vlašimi a nestíhal by trénovat, takže u nás nezůstal. Druhým hráčem je mladý Matěj Černý z Úval, se kterým jsme už byli domluveni, ale nakonec zůstal v Úvalech. Je to šikovný hráč,“ řekl Doležal.

Příprava probíhala podle slov kouče podle plánu a ten je s ní spokojený. „Byla krátká, ale intenzivní. První víkend přípravy jsme neměli zápas, protože jsme jsme hráli malou kopanou v Českém Brodě, takže jsme měli jen tři utkání. S docházkou jsem maximálně spokojený, kluci makali a všechno si sedá,“ těší poříčanského kormidelníka.

A co mu ukázaly přípravné zápasy? „Ukázaly mi toho dost. Dostávali jsme hodně gólů, ale protočili jsme dost hráčů. Věřím, že to dobré, co jsme předvedli, ukážeme i v sezoně v mistrovských zápasech,“ podotkl Doležal.

Poříčany hrály v minulé sezoně o nejvyšší příčky, nyní ale těžko hodnotit, zda budou opět patřit mezi favority celého ročníku. „Myslím, že bude chtít rychle zpátky nahoru Čáslav. Zůstal jí kádr pohromadě, bude to asi jasný favorit. Kdybych si měl tipnout ještě někoho dalšího, byl by to Chlumec, který hrál pěkný fotbal. Kousat budou asi ambiciózní Psáry, hlavně doma. Tradičně silné bude Poříčí, možná Nespeky. Ale pro mě jsou jednoznačným favoritem Čáslav a Chlumec,“ je si jistý lodivod Poříčan.

Jeho tým hraje v prvním kole na půdě rezervy Povltavské FA. „Mají v sestavě hodně mladých hráčů, smysl jejich hře dává Nerad, na stoperu mají silného Jakubovského. S tímto soupeřem jsme hráli v posledním kole, takže víme, co hrají. A navíc je u nich specifické hřiště,“ dodal Miroslav Doležal.