Poděbrady – Zatímco fotbalisté Semic učinili další obří krok k záchraně, nad týmem poděbradské Bohemie se stahují temná mračna. Tým z lázeňského města prohrál na svém trávníku okresní derby krajského přeboru nula dva a zůstal v tabulce na posledním místě.

A co víc, Poděbrady čekají v následujících třech kolech velice silní soupeři. Takže jejich situace je už hodně vážná.

Ve druhém poločase byla Bohemia sice lepší, ale nebylo jí to nic platné, protože se opět střelecky neprosadila. Na první jarní vítězství stále čeká. „Pořád je to o tom samém, neproměňujeme šance. Dostali jsme brzy gól a místo toho, abychom vyrovnali, dostali jsme druhý gól," smutnil po utkání poděbradský hráč Martin Billý. Druhá půle byla lepší, ale není to nic platné," truchlil poděbradský stoper.

Velká radost pochopitelně zavládla v táboře hostujícího týmu, který míří za záchranou. „První poločas jsme měli o trošku více ze hry, hráli jsme svoji hru po zemi. Pomohlo to, že jsme se brzy ujali vedení. Druhý poločas to byla šílenost. Nefungovala nám střední záloha směrem dozadu a ve hře jsme měli chaos," přiznal po utkání spokojený brankář hostujícího mužstva Ondřej Fišer, který vychytal čisté konto.

