Bez posil a v téměř nezměněném složení vyrazí fotbalisté Poříčan do další divizní sezony. Mužstvo trenérů Jiřího Kabyla a Zdeňka Šmejkala se může pyšnit titulem „nejlepší okresní tým“. Poříčany budou hrát po odstoupení Polabanu Nymburk z divize nejvyšší soutěž v okrese.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Slovan Lysá n. L | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Do nové sezony ale vyrazí bez posil. Vrátil se jen Dvořák, to je ale spíše alternativa pro rezervní tým. Do Rakouska odešel Radek Skuhravý, což je také jediný muž poříčanského kádru, který odešel. Posílením týmu tak bude jednoznačně návrat zkušeného univerzála Balšánka. Ten prodělal vleklé zranění, ale v přípravných zápasech už nastoupil a je připravený zasáhnout do bojů o mistrovské body.