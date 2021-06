Všechlapy měly utkání rozjeté parádním způsobem, jenže po zaváhání byli domácí hráči rádi za vítězství o dva góly, neboť jejich brankář čelil v závěru penaltě.

První velkou šanci měl v 7. minutě Fröde, který ovšem z úhlu trefil tyč. Na druhé straně utekl Volf, jeho přihrávku však Rozvoral poslal jen brankářovi.

Domácí hráči se radovali z prvního gólu v 17. minutě. Peňáz poslal centr z půlky hřiště k pokutovému území a hostující obránce, ve snaze odkopnout míč před dotírajícím Volfem, přehodil svého brankáře. Oba týmy mohly do přestávky přidat minimálně po jednom gólu, své šance však neproměnili.

Začátek druhé půle vyšel domácím. Nejprve sice v 54. minutě Volf trefil tyč, o deset minut později však přesně přihrál po dlouhém pasu od Košvance Rozvoralovi a ten neměl problém dovést míč do prázdné brány. Hosté se mohli v 68. minutě dostat do hry, Tomáš Nechánský ale mířil jen do tyče. Vzápětí na druhé straně vyzval Peňáz Rozvorala a ten střelou na zadní tyč zvýšil na 3:0. Všechlapy pak ztratily koncentraci a po úniku po pravé straně snížil Tomáš Nechánský. Následně hosté kopali penaltu za ruku Michny, tu ale Lorenc Janu Nechánskému zlikvidoval.

Odveta se hraje v neděli ve 14.45 v Rožďalovicích.

Branky: 64. a 70. Rozvoral, 17. vlastní – 75. T. Nechánský. Rozhodčí: Havlas. ŽK: 3:2 (Peňáz, Pokorný, Košvanec – T. Nechánský, Škoda). Poločas: 1:0.

Všechlapy: Lorenc – Matějka, Košvanec, Michna, Řehák – Peňáz, Pokorný, Rozvoral, Panovec – Bihári (72. Masák), Volf.

Rožďalovice: Berky – T. Nechánský, Halík, Štefan, Šuk – J. Nechánský, Chudomel, Hojsák, Najmon – Fröde, Škoda.