Stejný názor má i drtivá většina známých fotbalových osobností ze Středočeského kraje.

„Myslím, že máme obrovskou šanci podívat se na mistrovství světa. Za mě je to hratelné. Jediným soupeřem by měla být Belgie, se kterou bychom v domácím utkání mohli něco uhrát. Ostatní týmy musíme porážet,“ říká například Milan Matějček, ligový rozhodčí z Mělníka.

Podobná slova volil na dotaz Deníku i kolínský Jaroslav Němec, bývalý reprezentant a mistr ligy s Bohemians Praha, toho času kouč Městce Králové: „Los dopadl velice dobře. Číslo jedna a favorit naší skupiny je Belgie, ale to neznamená, že bychom nemohli postoupit z prvního místa. S Walesem to vidím 60:40 v náš prospěch. Bělorusko a Estonsko bychom měli porazit. I kdybychom skupinu nevyhráli, věřím, že na mistrovství světa v Kataru hrát budeme. Tým na to kvalitu má.“

O trochu opatrnější byl naopak známý trenér Josef Csaplár. I on však považuje postup na vysněný šampionát za reálný: „Skupina patří k těm lehčím. Ale o to více je zrádnější. Nicméně šance na postup je vysoká. Belgie sice vede ranking FIFA, ale pořád to podle mě není tým jako Německo nebo Anglie. Baráž by pak měla být jasná povinnost.“

Co na los říkají další?

Tomáš FREJLACH, bývalý ligový fotbalista: „V losu jsme dopadli velmi dobře. Pětičlenná skupina je z mého pohledu velmi hratelná. Bude proti nám stát sice velmi silná Belgie, ale myslím si, že minimálně u nás doma je porazitelná. Věřím, že se právě s Belgičany popereme o první místo a přímý postup na mistrovství světa. Co se týče Walesu, považuji ho za průměrné mužstvo.“

Roman NÁDVORNÍK, fotbalový trenér: „Los vypadá papírově – na první pohled – jako velice příznivý, po dlouhé době nám přálo štěstí. To ale nic neznamená, rozhodne se až na hřišti. Belgie je samozřejmě velký favorit. Dorostla jí skvělá generace hráčů a patří momentálně mezi nejlepší týmy minimálně v Evropě. Druhé místo bychom ovšem měli získat my. Naše kvalita je vyšší než Běloruska s Estonskem. A i s Walesem bychom si měli poradit v souboji o druhé místo.“

Antonín BARÁK starší, fotbalový trenér: „Klukům věřím. Postoupit z prvního místa bude těžké, protože Belgičané mají opravdu TOP tým. Ale jak už říkal trenér Šilhavý, zázraky se dějí a vždy existuje šance. Barážové druhé místo pak máme určitě ve svých rukách, přestože svět se vyrovnává. Bude záležet hlavně na tom, aby byla osa našeho týmu zdravá, hráči měli dostatečné vytížení ve svých klubech a aby měli co nejlepší formu.“

Libor PALA, kouč Slovanu Poděbrady: „Je jasné, že Belgie je suverénním favoritem skupiny, je napřed téměř před celou Evropou. My budeme bojovat o druhé místo, pokud něco vyloženě nepokazíme. Já osobně ale této naší reprezentaci nevěřím. Mám raději rychlejší fotbal a to naši nepředvádí. Šanci na první místo podle mě nemáme, my se budeme prát o druhý flek, na něj bychom měli dosáhnout. Ale jen za předpokladu, že se vyhneme výpadkům."

Vojtěch ZÍTEK, SK Hořovice: „Jak se říká, hrát se dá s každým, ale myslím, že my budeme bojovat o druhé místo s Walesem. Přeci jen je Belgie trochu někde jinde. Doufám, že Bělorusko a Estonsko dokážeme bez vážnějších problémů přehrát."

Tomáš ŠILHAVÝ, trenér FK Králův Dvůr: „Skoro všechny skupiny mají jasného favorita a ostatní, kteří se budou prát o druhé místo. Vždy bude záležet na formě, a jak jsme se přesvědčili již letos, také na štěstí, jaké hráče budou jednotlivé týmy moci nominovat s ohledem na zranění a covid. Jestli se musíme obávat dalších celků kromě Belgie? Určitě nemáme tým jako Anglie, Belgie a podobní, kteří by se těchto soupeřů bát nemuseli. Vím, že očekávání jsou velká, ale do světové špičky prostě nepatříme, to je fakt, takže týmy Běloruska či Estonska pro nás budou určitě nebezpečné. Nesouhlasím také s některými názory, že je nějaká skupina těžká anebo druhá naopak hratelná."

Patrik BRANDNER, útočník Dynama České Budějovice: „Skupina samozřejmě hratelná je. Měli bychom uvažovat a bojovat o postup z prvního místa, ale na druhou stranu Belgie bude těžký soupeř. Ale věřím, že si to s Belgii rozdáme o první místo. Kromě Walesu budou nepříjemní soupeři jak Estonsko tak Bělorusko, ale myslím, si že by neměli být nějak nebezpeční a měli bychom je porazit."