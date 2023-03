/Fotogalerie/ Fotbalový areál U radiostanice v lázeňském městě dostal před nedávnem nový a slušivý kabát. Hlavní travnatá plocha snese po rekonstrukci srovnání s ligovými pažity. Hřiště s umělou trávou splňuje nejpřísnější kritéria, jeho velkou devízou je umělé osvětlení. A to není vše. Devítka mládežnických týmů A-třídního klubu může k tréninkům využít dvě manší umělky, případně víceúčelové hřiště za jednou z branek.

Fotbalový areál Bohemie Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlavní plochu i tréninkové plácky by mohli klubu Bohemia Poděbrady závidět v mnohem vyšších soutěžích. Také je pro Bohemii možná krajská I.A třída málo. Ale co naplat, funkcionáři berou situaci tak, jak je.

Srdce fotbalového příznivce musí zaplesat, když na stadion vejde. Po pravé straně spatří hřiště s umělou trávou splňující ta nejpřísnější kritéria. A samozřejmě s umělým osvětlením, které nenajdete široko daleko. Hřiště je využíváno celoročně, nejvytíženější je pochopitelně v zimním období. Nejen pro fotbalisty tohoto klubu, zápasy zde hrají velice rády i mimopoděbradské celky. Po levici je hlavní travnatá plocha, která je srovnatelná s ligovými pažity. Také prošla nedávno rekonstrukcí. Plochu lemuje zábradlí, za kterým jsou okolo celého hřiště chodníky pro diváky. A nechybí pochopitelně ani místa k sezení na tribunách. Nakrátko střižený pažit, sněhově bílé zářící narýsované lajny. Pro každého fotbalistu musí být radost na takovém place hrát.

Soutěž Deníku: Hledá se nejlepší fotbalová adresa ve Středočeském kraji

Klub se však může pyšnit také dalšími plochami, kde dostává prostor hlavně poděbradská mládež. A není ji zrovna málo. Bohemia má devět mládežnických týmů. Na boční straně hlavního hřiště jsou dvě malé umělky, za jednou z branek je víceúčelové hřiště na tenis, volejbal, basketbal nebo malý fotbálek.

„Myslím, že rekonstrukce se povedla. Areál splňuje požadavky klubu, jakým Bohemia je. Je radost se o takový areál starat. Ale také je to velká starost a je na to potřeba spousta finančních prostředků, které se nám těžce shání,“ řekl místopředseda oddílu Josef Kubánek.

Trnem v oku je funkcionářům, fanouškům i samotným hráčům Bohemie stará dřevěná tribuna, na kterou se už dva roky nesmí chodit. „Je to velká škoda. Rádi bychom s tím něco dělali, ale bohužel nemůžeme. Tribuna patří městu,“ konstatoval Kubánek. „Máme ale příslib, že by s tím mohlo město něco začít dělat. Náš areál by zase dostal nový rozměr,“ má jasno bafuňář poděbradského klubu.

Nejlepší fotbalová adresa ve Středočeském kraji? Přehled nominací do soutěže

Jedna tréninková plocha s přírodním trávníkem se nachází ještě mimo areál v jeho těsné blízkosti. „S tím zase souvisí naše přání udělat okolo hrací plochy oplocení. Uvidíme, jestli se nám to ve spolupráci s městem podaří. Moc bychom si to přáli,“ řekl Kubánek.

Prioritou pro funkcionáře Bohemie je práce s mládeží. Především pro ni areál vybudovali do takových rozměrů. „Potřebovali jsme, aby měly děti kde trénovat. Přece jenom máme v klubu devět mládežnických týmů. Takže teď je snadnější se na hrací plochy poskládat,“ podotkl Josef Kubánek. „Na výchovu vlastních odchovanců dost sázíme, rozhodli jsme se jít touto cestou. A u některých hráčů už sklízíme ovoce,“ přidal funkcionář.

K tomu také pomáhá úzká spolupráce s fotbalovou legendou Bořkem Dočkalem, který právě z Poděbrad pochází. Důkazem jsou jeho letní kempy, které jsou už tradicí každých prázdnin. A stejně tomu je i letos.