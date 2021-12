„Co na to mám říct? Je to názor fanoušků, s tím se nedá nic dělat. Beru to jako fakt, který jste mi sdělili. My asi nemáme schopnost to nějak ovlivnit,“ krčil rameny prezident příbramského klubu Jaroslav Starka. Ten si sám uvědomuje, že jistou roli v pohledu fanoušků na klub může hrát i jeho osoba. „Důvodů může být spousta. Může to být kvůli mně, kvůli tomu, jak se o nás píše… Vždycky za vším hledej novináře. Ti vám dělají dobrou nebo špatnou pověst a vy s tím nemůžete nic dělat,“ uvedl Starka.

Shoduje se s ním i dlouholetý hráč Příbrami Jaroslav Tregler. „Nevím, čím to je. Asi mají fanoušci nějaký názor na pana Starku, jinak nevím, proč bychom měli být v největší nemilosti,“ prohlásil.

Sparta, milovaná i nenáviděná. Fotbalová anketa ukázala, kdo komu fandí

Prezident příbramského klubu je totiž značně kontroverzní osobou. Zajímá se o něj policejní útvar pro boj s organizovaným zločinem a v minulosti byl i obviněný ze dvou únosů. Policie mu však nikdy nic neprokázala. Stejně dopadla rovněž aféra, kdy se o Příbrami a Starkovi hovořilo v souvislosti s fotbalovou korupcí.

„Určitá averze tu určitě je. Může to být vůči klubu, může to být vůči mojí osobě. Já to respektuju jako názor fanoušků,“ prohlásil Starka. „My se můžeme snažit vylepšit image, ale asi to nemá moc velkou cenu. Když se udělá chyba pro Příbram, tak jsou toho plné noviny. Když se udělá chyba pro některý z lepších a bohatších klubů, tak je to v pořádku,“ doplnil.

Jako jeden z důvodů, proč je Příbram mezi fanoušky neoblíbená, vidí klubový šéf také aktuální sportovní výsledky. Příbrami se po sestupu do druhé ligy nedaří a se sedmnácti body je v tabulce až třináctá. „Abychom si vylepšili pověst, potřebovali bychom hrát trochu lepší fotbal a posunout se v tabulce výš. K tomu ale potřebujete hlavně peníze a ty u nás nejsou. Budeme ovšem dělat, co budeme moct,“ slíbil.

Zorvan se loučí s Příbramí. Nové působiště? Přesnou představu ještě nemám, říká

Lepšímu vnímání klubu mezi fotbalovými příznivci nepomohla ani nedávná aféra, která se prohnala médii a sociálními sítěmi. Na oficiálních kanálech klubu se objevilo video, ve kterém se hráči vyjadřovali nelichotivě o ženském fotbale. „Není to asi úplně sport pro holky, spíš by se měly věnovat víc plotně,“ zaznělo například v anketě.

„Video bylo dost nešťastné. Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, to bylo špatně. Hrajeme špatně, kluci by se měli zaměřit spíš na sebe než na ženský fotbal,“ vrátil se k danému videu Starka. „Video nám asi uškodilo. Kluci vyjádřili svůj názor, ale bylo to špatně řečené. Chtěli to zlehčit a použít nadsázku, ale nebylo to úplně správné,“ doplnil Tregler.

Antipatie vůči klubu prý ale hráči během zápasů nikterak nevnímají. „Nemyslím si, že by to na hřišti bylo znát nějak víc. Je to u každého týmu stejné. Fanoušci fandí svému týmu a necítím z toho, že by vyloženě Příbram neměli v lásce. Tohle má asi každý soupeř stejný,“ myslí si Tregler a jedním dechem děkuje příbramským příznivcům.

Ženy patří k plotně. Z ankety fotbalové Příbrami šílí internet

„Teď je pro fotbal špatná doba, ale jsme rádi za každého fanouška, který na zápas přijde. Vážíme si toho a jsme za to rádi,“ uvedl. „Před kluky a holkami, kteří nám chodí fandit, musím smeknout. Chodí pravidelně, fandí nám a dělají mi velkou radost. Podporují nás v této složité době opravdu hodně,“ doplnil Starka, který doufá v lepší budoucnost příbramského fotbalu.

„Byly doby, kdy jsme tu hráli slušný fotbal a vyrostla tu spousta hráčů, kteří hráli na mezinárodním poli a v zahraničí. Všechno vypadalo dobře, ale teď je doba trochu horší. Byl bych samozřejmě rád, aby tomu bylo jinak, ale je to složité,“ zakončil.