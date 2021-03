Štěpán Bříza, fotbalista Semic

Ač bych byl rád optimistou, myslím si, že budeme rádi, když dohrajeme podzimní část sezony. Ale jak říkáme u nás v kabině: nás žádný Covid nemůže zastavit. Naopak nás tato nepříjemnost posílí. Hlavně ať hraje mládež.

Jan Bobek, fotbalista Krchleb

Rád bych byl optimista, jelikož mi fotbal a hlavně zápasy strašně chybí. Ale reálně se podle mě sezona nemůže dohrát. Počty nakažených stále nejsou dobré, tudíž si myslím, že se soutěže budou muset anulovat.

Tomáš Plot, fotbalista Sadské

Sportovci i fandové by to určitě brali všemi deseti, ale když je taková situace a omezený pohyb, tak tomu moc šancí nedávám. I když by to všichni chtěli, sezona se dohrávat nebude. Tipuji, že sezona začne až někdy po září.

Václav Sosnovský, fotbalista Bříství

Podle mě se dohraje jen podzimní část. To by mělo stačit k tomu, aby se mohlo postupovat a sestupovat. Myslím, že tak si to schválili před začátkem tohoto soutěžního ročníku. Ale bude to nespravedlivé.

Petr Stibor, fotbalista Pátku

Myslím, že se amatérské soutěže letos spíše nerozjedou. Bohužel podzimní část se nestihla ani dohrát a ani teď to stále nevypadá na brzké spuštění. Proto se přikláním k variantě začátku v podzimní části sezony.

Ondřej Hněvsa, fotbalista Bohemie Poděbrady

Doufám, že se hrát začne, všem nám to chybí a těšíme se na hřiště. Podle mě by se soutěž neměla brát jako regulérní, i kdyby se odehrálo potřebné minimum. Vůči některým týmům by to bylo hodně nefér.