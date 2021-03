Čtyřiašedesát klubů se mělo vyjádřit, zda uspořádat valnou hromadu v daném termínu (13. 2.) nebo s ni vzhledem k současným okolnostem okolo Covid-19 počkat a posunout na další termín 10. dubna. Ankety se zúčastnilo čtyřicet sedm klubů, sedmnáct klubů se nevyjádřilo. Zachovat původní únorový termín chce jen šest klubů, zbylých jednačtyřicet je pro posunutí na pozdější termín.

Z pochopitelných důvodů není možný také start jarní části soutěže. Ten je odložený zatím na neurčito. „Vzhledem k vládním opatřením ke zhoršující se situaci kolem Covid-19 není možné zahájit jarní část soutěžního ročníku. Původní termínová listina která začínala 27. února 2021 neplatí. Sportovně-technická komise v návaznosti na tyto skutečnosti vyhotoví novou termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2020/2021 jakmile to bude možné a zároveň ji standardním způsobem ihned zveřejní (stránky OFS, úřední deska, email do klubů, facebook GTM OFS Nymburk). Dále budou všechny termíny utkání aktualizovány v IS FAČR dle nové termínové listiny,“ stojí na oficiálních stránkách OFS Nymburk.

„Jakmile to bude možné, budou nejdříve dohrána zbývající utkání z podzimní části 2020/2021 a potom bude navazovat jarní část soutěžního ročníku 2020/2021,“ je napsáno na svazových stránkách.