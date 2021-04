F-evoluce zatím na území středočeského kraje zcela válcuje svého protivníka. Jak tomu bude na Nymbursku? Těžko říct. Od potencionálních voličů se to dopředu rozhodně nedovíte. Deník udělal průzkum mezi některými oddíly, jasno ale v žádném případě není. Důvodem je to, že kluby svoji volbu tají, nikdo nechce odkrýt karty předem.

„Nového předsedu máme vybraného, ale zveřejňovat to rozhodně nebudeme,“ zní často z úst funkcionářů nebo trenérů vybraných oddílů. „Rozhodneme se až těsně před valnou hromadou,“ mlží další oslovení.

Je tak tedy potřeba vydržet v napětí až do desátého dubna. Tam se definitivně rozhodne o tom, kdo převezme vládu na okresním fotbalem po Radomilu Nollovi.

„V našem klubu je asi rozhodnuto, koho budeme volit. Ale jméno po mě nechtějte, to ventilovat nechci. Každý může mít přece jenom jiný názor,“ mluví téměř za všechny funkcionáře okresních celků trenér a ještě nedávno bafuňář kostomlatského klubu Martin Šulc. „Každopádně za mě osobně jsou na obou stranách lidé, kteří jsou pro mě přijatelní i naopak. Ale to je normální. Navíc každý se nemusí ztotožňovat z názorem dalších členů výkonného výboru oddílu. Tak je to podle mě ve většině klubů,“ přidal svůj postřeh Šulc.

Krchleby, jejichž A tým hraje třetí třídu, rozhodnuto má. Kdo ale čeká konkrétní jméno nového předsedy, má smůlu. „U nás máme jasno. Jméno ale prozrazovat nebudu,“ řekl krátce hrající člen vedení oddílu Jakub Nedorost.

Podobně mluví i další kluboví funkcionáři. „Rozhodovat se budeme na poslední chvíli. S ostatními členy výboru o tom mluvíme a ještě to v následujících dnech probereme. Víme, jaké máme možnosti nejen ve volbě předsedy, ale i dalších členů komisí, definitivní rozhodnutí ale zatím není, ještě je nějaký čas,“ vyprávěl hrající předseda páteckého oddílu Jaromír Bulíř.

Kam zaměří svoji náklonnost tají také hráč a funkcionář Předhradí Ondřej Matějka. „Máme jasno, kam se přikloníme, ale jméno ode mě nedostanete. Chci se vyhnout zbytečným řečem okolo volby,“ uvedl Matějka.

Takže jak to dopadne?