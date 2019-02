/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Od června nehrál, zastavilo ho zranění kolena. „Bohužel, poslední tři roky se to opakuje. Vždycky je to buď koleno, nebo kotník,“ vykládal fotbalista Vladimír Darida po víkendovém zápase jeho Herthy v Dortmundu.

Berlínský tým remizoval 2:2, obral favorita. Český reprezentant k tomu přispěl velmi slušným výkonem ve druhém poločase, do nějž naskočil jako střídající hráč. Jeho výkon sledovali také vítězové McDonald's Cupu, kluci, kteří kopou za ZŠ Klegova a Vítkovice.

Darida si s nimi po zápase pokecal a také oni mohli slyšet, jak komentuje změny v české reprezentaci.

Národní tým vede nový trenér Jaroslav Šilhavý. Mluvil jste s ním?

Byli jsme v kontaktu dokonce několikrát. Bavili jsme se před posledním srazem, kdy se hrálo na Slovensku a na Ukrajině. Nakonec jsem nejel, ale bylo to opravdu o chlup.

Proč?

Kvůli kolenu. Šel jsem hrát za juniorku na šedesát minut, abych zjistil, jak na tom jsem. Hlavou jsem se rozhodl, že to nepůjde. Kdyby to bylo srdcem, tak bych jel. Ale musel jsem si položit ruku na srdce a říct, že ještě ne. Že na úroveň nároďáku to není.

V listopadu hrajete se Slovenskem.

Už jsme se bavili před minulým zápasem, špičkovali jsme se. (v Hertě hrají Slováci Ondrej Duda a Peter Pekarík pozn. red.) Příště to bude velmi důležitý zápas.

Kolem mužstva se po odchodu Karla Jarolíma změnila atmosféra. Máte podobné zvěsti?

Mám stejné zprávy. Trenér Šilhavý je hodně lidský. Hodně pracuje na komunikaci a to je dobře.

Dřív to tak nebylo?

Bylo, ale… Když přijde nový trenér, je hned víc komunikace. Přijde nový impulz, každý se chce ukázat.

Když prohrála reprezentace v Rusku 1:5 a kouč Jarolím skončil, hráči mluvili o tom, že jsou špatní, že to je realita. Jste opravdu ztracená generace?

Myslím, že kluci to měli v hlavách proto, že čtou noviny. Nepovedl se zápas s Ukrajinou a na všechny to dolehlo. Začalo se psát, že je všechno špatně, vyjadřovali se tak odborníci. To se přeneslo do zápasu v Rusku. Pak přišla změna trenéra, nový impulz, kluci zapomněli na to, co říkali. Na Slovensku a Ukrajině bylo vidět, že hrát umíme, že nejsme ztracená generace. Nemáme Messiho, nemáme individuality, které by rozhodovaly každý zápas, ale když do toho dáme všechno, můžeme být úspěšní.

V Hertě jste tři roky. Nemyslíte na změnu?

Nějaké nabídky byly, ale nic konkrétního. Byl jsem tři roky po sobě zraněný. Hrajeme hezký fotbal. Nemám důvod utíkat.

Být vzor je odpovědnost

Dortmund Jako malý měl v pokoji plakáty Davida Beckhama a Pavla Nedvěda. Nyní je Vladimír Darida rovněž vzorem. Například pro kluky z ostravské ZŠ Klegova, vítěze McDonald's Cupu, s nimiž se potkal v Dortmundu.



„Je hezké být vzor. Ale také je to odpovědnost. Musím jít příkladem na hřišti i vystupováním mimo něj,“ říkal. „Kluci vidí, že někdo jako oni, někdo, kdo měl stejné sny, si je může splnit. To je pro ně plus.“



A jak na to? „Je potřeba být poctivý. Poslouchat trenéra a dělat všechno naplno, i když se nekouká,“ radí Darida. On se tím řídil…