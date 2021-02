Španělský celek byl před zápasem mírným favoritem a předpoklady sázkových kanceláří se začaly naplňovat, když po necelé půlhodině hry napálil Lionel Messi z penalty míč pod břevno.

Jenže už o pět minut později převzal otěže utkání právě Mbappé. Natěšeným fanouškům u televizních obrazovek se dostalo balzámu v podobě efektní akce na jeden dotek, na jejímž konci míč doputoval ke dvaadvacetiletému Pařížanovi, ten si jej šikovně zpracoval a srovnal.

Za stavu 1:1 se šlo i do šaten a na tabuli svítil ještě v pětašedesáté minutě. Tentokrát měl Mbappé i trochu štěstí, když se k němu míč dostal po teči domácí obrany, ale zakončení už byla čistě jeho práce a provedl ji opět na výbornou – 1:2.

Galapředstavení mladého Francouze krapet narušil o pět minut později Moise Kean, ale Mbappému to vůbec vadit nemuselo, protože z toho byla branka na 1:3. Pár minut před koncem si pak vzal slovo opět autor dvou gólů a po rychlém brejku obstřelil gólmana Navase a určil konečný výsledek na 1:4.

Kouč Barcelony Ronald Koeman, který před utkáním mluvil o sebevědomí a rostoucích šancích, hovořil po drtivé porážce už poněkud jinak. „Byli efektivní, zvláště Mbappé,“ nemohl nepřipomenout nejlepšího hráče zápasu. „Ve druhém poločase jsme měli problémy a oni se ukázali být lepší, zvláště fyzicky. Zejména ve druhé polovině ukázali, že mají kompletnější tým než my. Musíme to přijmout a neustále se zlepšovat,“ mluvil pokorně pro deník Marca.

Asprilla, pak Ševčenko

Velkoklub z Katalánska se připravuje na vyřazení… „Musíme to odehrát, i když zvrátit stav 1:4 bude velmi obtížné,“ přiznal na otázku, zda považuje dvojzápas za rozhodnutý.

Mimochodem, není to poprvé, co Barcelonu v Lize mistrů zneškodnil jeden jediný hráč hattrickem. Španělský klub zažil tuto zkušenost už v roce 1997, a to dokonce hned dvakrát.

Nejprve to byl Faustino Asprilla, po jehož třech brankách zaskočil Barcelonu Newcastle a vyhrál 3:2. U tohoto slavného momentu nechyběl ani český gólman Pavel Srniček, který vše sledoval z lavičky náhradníků.

Dokonce na Nou Campu, tedy domácím stadionu Barcelony, pak nastřílel hattrick i ukrajinský kanonýr Andrej Ševčenko a bylo z toho drtivé vítězství Dynama Kyjev 4:0.

