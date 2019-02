/ROZHOVOR/ Bojovný duel na stadionu ve Vítkovicích si užil také navrátilec do základní sestavy Michal Sáček. Jednadvacetiletý záložník nastoupil letos poprvé v základu, netradičně na pravém kraji středové řady, a přispěl k výhře Sparty.

Překvapilo vás, že se trenér Ščasný rozhodl nasadit vás na pravou stranu zálohy?

Věděl jsem to od pátku. Abych se přiznal, nejlépe se cítím ve středu, ale kouč mě postavil tam, takže jsem se snažil odvést maximum.

Hráči Ostravy říkali, že to byla válka na hřišti. Souhlasíte?

Je to tak. Byla to bitva, zápas hodně bolel. Odehrálo se několik soubojů, po kterých hráči zůstali ležet na hřišti. Doktoři přiběhli snad pětkrát nebo šestkrát. Byl to boj, ale takové utkání jsme očekávali. Věděli jsme, že to bude o jednom gólu, který jsme zvládli vstřelit my.

Poučila vás prohra z jarní části minulé sezony?

Nezabývali jsme se tím, co bylo. Zajímali jsme se jen o tento zápas. Řekli jsme si, že tu necháme maximum. Za tři body jsme strašně rádi, protože se odsud nebudou vozit lehce.

V závěru jste opět marně čekali na uklidňující gól…

Baník zjednodušil hru, nakopával míče a pro nás vznikala okénka. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, ale nakonec to nevadilo.