Velké jméno představili ve své kabině v úterý dopoledne představitelé druholigového 1.SK Prostějov. Jejich sestavu posílí brněnský odchovanec Jan Polák, někdejší reprezentant a mimo jiné také bývalý hráč belgického Anderlechtu.

Jan Polák společně s předsedou 1.SK Františkem Jurou | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Obrovská posila jak do kabiny, tak na hřiště. My jsme o Honzu stáli už před sezónou. Nechávali jsme to na něm, jestli bude mít chuť do fotbalu," vyjádřil se k věhlasné posile trenér Oldřich Machala.