Vždyť jenom na trénink dorazilo neuvěřitelných padesát tisíc diváků. Vstupenky se na černém trhu prodávaly v přepočtu za více než sto tisíc korun. Rivalita a prestiž jsou dokonce větší než mezi Barcelonou a Realem Madrid.

První argentinské finále Copa Libertadores v historii zajímá i Pabla Podia. Zkušený devětadvacetiletý záložník Zlína si nenechá Superclásico ujít. Dvakrát odložené utkání století bude sledovat přes internet.

„Pro nás Argentince je fotbal někdy jako náboženství. Lidé dokážou pro fotbal i zemřít,“ říká zkušený středopolař Fastavu, který se momentálně připravuje s týmem na páteční televizní šlágr s mistrovskou Plzní.

Bude těžké hodit za hlavu debakl v Jablonci?

Moc času nemáme, neboť hned v pátek hrajeme doma s Plzní. Musíme porážku co nejdříve hodit za hlavu a soustředit se na další zápas. To, co se stalo v Jablonci, už nezměníme. Musíme se pokusit to napravit proti Plzni. Není dobře, když porážku máte v hlavě dlouho.

Byl to váš nejhorší podzimní výkon?

Co se týká výsledku, tak to byl nejhorší zápas. Herně to ale nebylo úplně tak hrozné. Hlavně první půle nebyla z naší strany až tak špatná. Byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem. Ale za čtyři minuty přišly dva góly, které nás položily.

Teď jdete na Plzeň. Co říkáte na podzimní výkony mistra?

Plzeň má kvalitní tým. I když nepodává super výkony, dokáže pořád vyhrávat. Bude to pro nás těžké.

Máte velkou motivaci porazit mistra?

Motivace je obrovská. O ní se vůbec nemusíme bavit. Čeká nás mistr, hrajeme doma, kde se představíme letos naposledy. Určitě se chceme rozloučit dobrým výkonem. Uděláme všechno pro to, abychom fanoušky potěšili.

Kde jsou největší slabiny Viktorie?

To nevím. Radši to nechám na trenérovi, aby nám to řekl. Je větší odborník na tyto věci (úsměv). Výhoda Plzně je, že má velké zkušenosti, které hráči Viktorky nasbírali v Lize mistrů. V kádru má kvalitní hráče, nemůžeme se zaměřovat pouze na jednoho z nich. To by pro nás nedopadlo dobře.

Jaké to je hrát do poloviny prosince?

Už jsem to zažil i na Slovensku, kde se v tomto období hrávalo spíš na ledě. Je to nezvyklé, ale terény jsou v dobrém stavu. My termíny neurčujeme.

Nový model FORTUNA:LIGY se vám zamlouvá?

Je to pro mě novinka. Uvidíme až po konci sezony, jestli je nový model dobrý.

Chystáte se po skončení první poloviny sezony domů do Argentiny?

Chystám se domů. Rodinu jsem rok neviděl. Těším se na ně. Vánoce jsou rodinné svátky. Hlavně že u nás je teplo. Jsem rád, že si alespoň na chvíli odskočím z té zimy.

Odlétáte hned po posledním zápase v Teplicích?

To ještě nevím. Teprve to budu řešit. Záležet bude na tom, odkdy dostaneme volno a jak dlouhá pauza bude. Uvidím, co mi trenér poví.

Jak často se vůbec dostanete domů?

Je to tak jednou za rok. Většinou to mám tak, že rodiče a další členové rodiny za mnou přiletí v létě, kdy máme tři týdny volna. V zimě pak letím do Argentiny.

Vánoce tedy slavíte?

Jasné. My jsme křesťanský národ. Slavíme všechno stejně jako v Česku, akorát máme čtyřicet stupňů a tradice jsou trochu jiné. Těžko to ale mohu porovnávat, protože tady jsem na Vánoce nikdy nezůstal. Radši jsem v teple (úsměv).

Dárky sháníte už v Česku, nebo je nakupujete až v Argentině?

Nakupuji je v Česku, ale většinou až poslední den. Někdy až těsně před odletem, třeba na letišti, takže se na to ani nepodívám. S rodinou si napíši, co by asi chtěli. Dovezu, co potřebují. Batoh mám plný dárků, svoje věci nechávám tady ve Zlíně.

Co říkáte na to, že argentinské týmy River Plate a Boca Juniors se po násilnostech fanoušků utkají o Pohár osvoboditelů v jiné zemi?

Není to žádné překvapení. U nás jsou fanoušci blázni, což dokazují svým chováním. Pro nás ostatní je to zklamání, neboť je to největší derby, které se musí hrát jinde. Fanoušci si to neužijí. Když se ale neumíme chovat, jinak to nejde.

Jste fanoušek River Plate, nebo Boca Juniors?

Já fandím River Plate. Zápas budu sledovat na internetu. I když na to někdy nemám nervy, protože to hodně prožívám. Doufám, že to dopadne dobře.

Dokážete si představit, že by na trénink Zlína přišel plný stadion?

To je finále Copa Libertadores, což je obdoba Ligy mistrů. Kdyby hrál Zlín finále, dokážu si představit, že by i tady byl na tréninku plný stadion.