/VIDEO/ Po odchodu z pražské Slavie nebyla dlouho bez angažmá jedna z jejích největších ofenzivních hvězd. Kroky Kateřiny Svitkové povedou do stejného celku, kde momentálně kope i reprezentační záložník Tomáš Souček.

Kateřina Svitková v dresu Slavie Praha. | Foto: fotbal.cz

O tom, že by měla Kateřina Svitková z Prahy zamířit do Anglie, se mluvilo už delší dobu. Nyní je to potvrzené. Česká reprezentantka se stala posilou celku West Ham United. „Jsem velmi nadšená. Je to velký klub s velkou historií ve velmi pěkném městě,“ neskrývala radost Svitková v rozhovoru pro klubový web.