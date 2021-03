„Chtěl jsem to hlavně kopnout přes zeď, protože v minulých zápasech jsem to dvakrát zahrál na jeho stranu a pokaždé zůstal stát, tak jsem se to snažil dobře trefit. Jsem rád, že to tam takto spadlo,“ radoval se autor vedoucí a rozhodující branky sobotního duelu.

Bývalý hráč Teplic a Liberce, který ve Fastavu hostuje z Baníku Ostrava, po příchodu do Baťova města viditelně pookřál a ševcům pomáhá do vyšších pater ligové tabulky.

Šlo střelu umístit ještě lépe?

Myslím si, že to asi lépe kopnout nešlo. Do víka by to možná bylo lepší. (úsměv)

Je to váš druhý gól v dresu Zlína. Vypadá to, že se střelecky začínáte rozjíždět …

Jo, tak udělali jsme teď krásnou šňůru, ze čtyř zápasů získali deset bodů. Je vidět, že jsme se psychicky zvedli, zápas s Českými Budějovicemi to jenom potvrdil. Jsme na dobré vlně. Teďka máme čtrnáct dnů pauzu, takže potrénujeme. Hlavně bude dobrá nálada.

Kromě gólu jste na brankáře Drobného vyslal i další pokusy. Vyplynula střelecká aktivita z toho, že jste si po vstřelené brance věřil?

Trenéři mně po příchodu do Zlína zvedli sebevědomí, je vidět, že mi i kluci věří. Cítím se fakt dobře. Jsem rád, že se mi teďka daří. Proto i víc střílím. Předtím jsem byl hlavou dole. Změna a nové prostředí mi prospěly. Jsem za ni strašně rád.

Cítíte se lépe než na začátku jara?

Určitě. Taky hraji na svém obvyklém postu. Na levém záložníkovi se cítím dobře. Nastupuji tam po celou ligovou kariéru, kromě půlroku v Teplicích. Jsem rád, že dávám i góly, že na ně jenom nepřihrávám. Myslím, že mi to tam sedí. Mně se sice lépe hraje zprava, ale tam je Youba, kterému se nyní taky střelecky daří, takže mi to je celkem jedno.

Skórovat jste mohl i minulý zápas s Bohemians. Štve vás, že jste nemohl kopat penaltu, protože jste byl vystřídaný?

Je pravda, že bych ji asi kopal. Je to škoda, ale už s tím neudělám. Je to týden, nedá se to vrátit. Jsem rád, že jsme vyhráli 3:0.

Nečekal jste ještě těžší utkání?

Nevím. Každý zápas je stejný, začíná nula nula. Je to podle toho, jak se kdo cítí a jak kdo hraje. My jsme měli dobře nastavenou taktiku. Jsem rád, že se nám to takto povedlo a jednoznačně vyhráli.

Vypadá to, že pro zbytek sezony máte klid. Už se v tabulce díváte před sebe?

Určitě se lépe kouká nahoru než dolů, my ale musíme hrát furt stejně a třeba se ještě odrazíme trochu výš.

Mrzí vás, že máte nyní dlouhou třítýdenní pauzu?

Nevím. To asi není otázka na mě. Bylo důležité, že jsme vyhráli. Bude dobrá nálada, trošku potrénujeme, máme tam nějaký přátelský zápas. Odpočineme si a dobijeme baterky na zbytek sezony.

Ve druhé půli jste obdržel devátou žlutou kartu v sezoně. Jak moc vás to naštvalo?

Mrzelo mě to hodně, protože pan rozhodčí už byl u nás na lajně s Boleslaví a pískal to jako košíkovou. Vůbec se mi to nelíbilo. Já jsem dostal kartu, že jsem mluvil s Čavošem a ne s ním. Nevím, jestli si to chtěl na mě vybít nebo vrátit za minule, ale myslím, že to neměl pod kontrolou a nepovedlo se mu to.

Dařilo se naopak Baníku, který zvítězil nad Příbramí 5:0. Co říkáte na výsledek Ostravy?

Všiml jsem si toho, ale teď jsem ve Zlíně. Samozřejmě jsem rád, že Baník vyhrál, ale pro mě je hlavní, že jsme vyhráli my tady.