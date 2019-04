Oproti úvodnímu vystoupení došlo ale k minimálně třem výrazným změnám, které mohou symbolizovat tři jména.

Jde o brankáře Miloše Buchtu, záložníka Jakuba Plška a útočníka Martina Nešpora.

Faktor Buchta

Jeho osoba symbolizuje zásadní rozdíl v produktivitě obou týmů.

Zatímco proti Slavii si na balon pořádně sáhl jen ve chvíli, kdy ho lovil ze sítě, v Boleslavi byl obrovskou oporou svého týmu.

Bez něj by to Hanáci s odvozem bodů měli daleko složitější.

Dva zázračné zákroky předvedl hned na začátku zápasu. Nejdřív ještě za bezgólového stavu zasáhl proti Pauschekovi z bezprostřední blízkosti a pak zlikvidoval tygřím skokem hlavičku Jana Krále.

Brzy po přestávce pak zpacifikoval další hlavičku z pár kroků v podání Tomáše Fabiána.

„Nejtěžší byl ten druhý zákrok. Trochu jsem zaspal, měl jsem si pro ten centr jít. Naštěstí jsem to pak zachránil. Dostat na 1:1 před poločasem by bylo nepříjemné,“ věděl Buchta, stejně jako Jílek.

„Dobře si uvědomuju, že pokud by soupeř skóroval jako první, nebo rychle vyrovnal, tak by se utkání vyvíjelo diametrálně odlišně,“ řekl kouč. Pro Buchtu měl hlavně slova chvály.

„Dnes to byl od něj výborný výkon. Někdo by mohl říct, že ho to trefovalo. Ale jsou to jeho schopnosti. Dokáže situace ustát a tím, jak je velký, zabere hodně místa, takže to útočníkovi maximálně ztíží,“ uvedl Jílek, o tom, že by ho po třígólové premiéře ze sestavy vyndal prý nepřemýšlel.

„Vyhodnotili jsme si to tak, že s góly nemohl moc dělat, snad jedině kdyby měl štěstí,“ dodal Jílek, který ale zůstal věrný své náročnosti. „Nemůžu ho jenom chválit. Co se týká rozehrávky, tam pořád musíme přitlačit,“ uvedl s úsměvem.

Faktor Plšek

S produktivitou souvisí částečně i návrat záložníka Jakuba Plška do sestavy. Proti Slavii absentoval kvůli zranění podkolenní šlachy.

V Boleslavi ale naskočil od začátku a z první rány udeřil, jak se na nejlepšího olomouckého střelce minulé sezony sluší. Brankář Kamenár plachtil marně.

„Přitom jsem si moc nevěřil. Bylo to slabší nohou,“ smál se Plšek po zápase. "Ale spadlo to tam a hodně nám to pomohlo. Měli jsme v prvním poločase hodně prostoru, škoda, že jsme to využili jen jednou,“ dodal muž, který ukázal, jak je pro olomouckou ofenzivu důležitý.

„Bylo ho plné hřiště. Každý je nahraditelný, ale když ho máme na hřišti, tak je to cítit. Je to už zkušený fotbalista, podrží balon, má dobré rozhodování, takže jsme moc rádi, že se vrátil a mohli jsme se o něj opřít,“ zhodnotil Plškův přínos Buchta.

„I když pominu ten velmi důležitý první gól, tak každý viděl, že do naší hry přinesl klid, sílu a kvalitu na míči. V momentech, kdy jiní hráči už ztrácejí balon, je on schopen ho udržet a vylepšit pozici pro ostatní,“ doplnil kouč Jílek.

Faktor Nešpor

Letní posila se trefila za Sigmu poprvé v soutěžním zápase. Bylo to se štěstím, jeho ránu z hranice pokutového území totiž tečoval Keresteš. „Asi by to zase letělo někam do rohu,“ usmíval se spokojený střelec.

Gól to byl ale mimořádně důležitý, odpor Mladé Boleslavi totiž zlomil a Sigma následně přidala ve velkém stylu další dvě krásné branky.

Přínos Nešpora ale nespočíval jen v tom, že se gólově prosadil. Potenciál naznačil už proti Slavii a když měl proti sobě tentokrát přece jen stopery jiné úrovně než jsou slávističtí obři Deli s Ngadeuem, tak doslova rozkvetl.

Udržel velkou spoustu míčů a rozdal je svým spoluhráčům. Díky Plškovi s Houskou nebyl také tak odříznutý od ostatních spoluhráčů jako v prvním kole.

A hlavně spoustu černé práce odvedl při napadání bez míče.

„Věřím, že dlouhodobě to bude náš útočník číslo jedna. Jsem o tom přesvědčený. Je výborně charakterově nastavený na práci. Pracuje pro mužstvo, je vynikající i v kolektivu. Teď říkám samé superlativy a uvědomuju si, že přijdou i chvíle, kdy to třeba tolik nepůjde, ale zatím zapadl do mužstva skvěle,“ prohlásil po utkání v Boleslavi Jílek.

„Martin pracuje opravdu na jedničku. Teď je kondičně připravený na nějakých 60 nebo 70 minut. Věřím, že bude ještě lepší,“ dodal spokojený Jílek.