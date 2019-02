Těžkou misi má před sebou Ivan Kopecký. Osmačtyřicetiletý rodák z Lanškrouna usedl na trenérskou židli v Opavě po uznávaném Romanu Skuhravém. Angažmá ve slezské metropoli bere jako velkou výzvu. Navíc Opava mu není cízí, nedávno tam byl na stáži a s koučem Skuhravým se dobře zná.

Trenér Ivan Kopecký - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Kopecký působil v lize i jako hráč, kopal v Drnovicích, jako trenér pracoval v Teplicích, Jablonci, Podbrezové, Vítkovicích, Varnsdorfu, Jihlavě a Karviné.

„Každému se líbí, když hrajete útočně, je ale třeba také bodovat,“ představuje své myšlenky Ivan Kopecký.

Stal jste se novým trenérem Opavy. V klubu už jste byl na trenérské stáži, takže nepřicházíte do úplně neznámého prostředí…

Opavu znám jako fotbalové městečko, které má fantastické diváky. Pamatuji si, když jsme tam hráli s Drnovicemi, bojovalo se v báječné atmosféře. Hrával jsem s tehdejším útočníkem Romanem Hendrychem v Neratovicích, hodně mi o Opavě vykládal. Klub nyní zatím nemá stadion, přesto do Brna jezdí dost fanoušků. Musím přiznat, že už se těším.

Váš trenérský předchůdce Roman Skuhravý nasadil laťku hodně vysoko, asi počítáte s tím, že budete pod určitým tlakem, hlavně ze strany fanoušků…

Laťka je nasazena vysoko. Roman odvedl v Opavě kus obrovské práce. Budu se snažit společně s realizačním týmem na ni navázat. A k tomu tlaku? Na ten musí být trenéři připraveni, je všude.

Berete jako výhodu, že jste byl nedávno v Opavě na trenérské stáži?

Určitě je to plus. Požádal jsem Romana o týdenní stáž, byl ke mně vstřícný. Chtěl jsem se podívat, jak to v Opavě chodí. Dokázal týmu vtisknout herní tvář.

Za trenéra Skuhravého Opava praktikovala líbivý fotbal. Co se může očekávat od vás?

Každému se líbí, když hrajete útočně, a to i mně. Důležité je ale také sbírat body. Samotný Roman Skuhravý několikrát říkal, že je rozdíl mezi první a druhou ligou. Jsou chyby, které se v nejvyšší soutěži tvrdě trestají. Je potřeba, aby byla ofenziva s defenzivou vyvážená.

V týdnu se hovořilo o příchodu slovenského obránce Patrika Mráze, což nakonec nevyšlo. Budete po vedení žádat jiné posily?

Na toto téma se společně s vedením bavíme, takže uvidíme.