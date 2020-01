Dvě jména, dva slávistické pojmy. Dohromady více než čtyři sta zápasů v červenobílém dresu. A během jednoho přestupního období mohou být tyto velké zkušenosti pryč. Milan Škoda už je krůček od podpisu smlouvy v tureckém Genclerbirligi, jeho parťák Josef Hušbauer může být další na řadě.

Milan Škoda | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Dvě slávistické osobnosti už ani nezačaly přípravu na jarní část sezony, klub jim totiž dal možnost jednat o budoucnosti v zahraničí. „Kluci dostávají zajímavé nabídky, byla by to pro ně nová výzva. Nechceme jim bránit, rozhodnutí necháváme čistě na nich. Jsou to pro ně zajímavé destinace a tím, že nás na jaře čeká jen patnáct zápasů, dostali od klubu svolení o těch nabídkách jednat a vyřešit svou situaci,“ prohlásil před zahájením přípravy pro klubovou televizi kouč Jindřich Trpišovský.