„Jenom se bojím toho, že se nějaký hráč nakazí koronavirem. Jakmile se soutěž rozjede a někdo se ocitne v karanténě, neumím si představit, jak se to bude řešit. O tom by si ale měli v úterý popovídat šéfové klubů,“ uvedl v rozhovoru pro Deník osmašedesátiletý odborník, který má doma české i slovenský titul a pomáhal také jako asistent u národního týmu.

Už v úterý má zasedání Ligové grémium. Zajímá vás, zda budou nejvyšší české fotbalové soutěže pokračovat?

Samozřejmě to sleduji a těším se na to, až to zase vypukne. Současné období bez fotbalu je špatné, není mi to jedno. U sportu jsem prožil celý svůj život. Chodil jsem na něj, věnoval se mu. Čekám na to, až se fotbalová liga znovu rozběhne. Věřím že se kompetentní lidé na schůzce dohodnou a liga, byť za provizorních podmínek, bude pokračovat.

Takže se neobáváte předčasného ukončení soutěžního ročníku?

Jsem optimista. I když vím, že schválení prodloužení sezony přes třicátého června přinese celou řadu potíží a problémů, včetně toho, že se liga bude hrát bez diváků. Ve sportu a hlavně ve fotbale je to hodně nezvyklé, ale dá se to překonat. Zvlášť v případě, že se dá na všechna utkání dívat v televizi. Horší situace nastane, pokud se v některém mužstvu objeví koronavirus. Zatím jsem se totiž nikde nedozvěděl, co se bude v tom případě dít. Zda bude mimo jenom nakažený hráč nebo půjde do karantény celé mužstvo nebo i tým soupeře. Na toto hledím s velkou obavou.

Očekáváte na úterním zasedání vášnivou debatu nebo hladký průběh a jasné stanovisko?

Podle mě bude většina klubů chtít pokračovat a soutěž dohrát. Samozřejmě každý funkcionář má nějaké vnitřní pohnutky a důvody, proč by se neměla soutěž dohrát. Jsou zatím hlavně různé postavení v tabulce a momentální stav mužstva. Do toho ale člověk nevidí. Věřím, že rozhodne sportovní stránka.

Jak těžké to v současnosti mají profesionální trenéři?

Kvůli tomuto jsem rád, že nyní nemusím trénovat a že mě tahle situace nikdy nepostihla. Vůbec nezávidím současným trenérům, kteří museli mužstvo rozbít na skupinky. Hráči se dlouho vyhýbali vzájemnému kontaktu. Navíc stále nemohou do šatny či sprchy. Domů si vozí věci na praní. S tím jsem se v mé kariéře nikdy nesetkal. Proto současná situace staví trenéry do značně jiné role. Práci mají neobyčejně stíženou.

Budou hráči po více než dvou měsících bez soutěžního zápasu a pořádného tréninku fyzicky připravení?

Nejsem přesvědčený o tom, že když se sezona rozjede, budeme svědky vynikajících výkonů a super zápasů. Všechno to bude ovlivněno tím, že hráči společně trénují teprve krátce a nemají pořádnou herní přípravu či praxi. Je to proti kvalitě samotné hry. Na druhé straně do toho dají o to víc nasazení a bojovnosti. V lize jde totiž pořád o dost. Myslím, že se bude na co dívat.

Zvládnou české týmy náročný program?

To je další věc, velká hrozba. U prvních mužstev to ale nebude žádný problém, mají široké kádry a mohou se sestavou rotovat. Hráči anglický týden při dobré regeneraci a správném přístupu bez problému zvládnou. Navíc každý fotbalista radši hraje než trénuje. U týmů ze spodku tabulky to může být trochu problém, protože ty nemají tak široké kádry. Ale celkově si myslím, že by to na konečné výsledky nemuselo mít až takový vliv. Vždyť mužstva hrající o titul mají přibližně stejné kádry i podmínky. Podobné je to i u týmů bojujících o záchranu. Pokud se liga dohraje, bude spravedlivá. Nejlepší získá titul, nejhorší sestoupí.

Dokážete si představit zápasy bez diváků?

Samozřejmě atmosféra bude úplně jiná než v předchozích letech. Taková hluchá. Slyšet budou jenom hlavní trenéři, kteří budou udílet pokyny od střídaček. Na samotnou regulérnost soutěže to však nebude mít žádný vliv. Hráči jsou profesionálové, berou za to peníze, takže věřím, že jejich přístup bude v pořádku.

Přejděme k vám. Jak se vám žije v době pandemie. Hodně vás omezení a restrikce poznamenaly?

Jsem jako každý jiný. Většinou sedím doma. Paní se stará o svoji maminku, takže se skoro nevidíme. Když se situace zlepšila a omezení zvolnily, byl jsem si zahrát tenis nebo se projet na kole. Jinak jsem doma nebo na zahrádce. Jiné je to hlavně večer, kdy jsem byl zvyklý zapnout si televizi a projíždět sportovní kanály. Nyní ale fotbal nevysílají, takže se vracím ke knížkám. (úsměv)

Připomněl jste si i nějaké zápasy z historie?

Přiznám se, že věci z minulosti neřeším. Moc se k tomu nevracím. Jenom občas si člověk vzpomene na úspěchy a dobré roky. Ale abych byl upřímný, nebaví mě se dívat na staré zápasy, když vím, jaký měly průběh a jak nakonec dopadly. Dobře si je všechny pamatuji a můj tehdejší pohled jsem ani po letech nezměnil. Co jsem si myslel tehdy si myslím i nyní. (úsměv) Už je to všechno pryč. Nyní žiji odlišným způsobem, mám jiné priority a užívám si současnosti. Nebo třeba vnuček. Člověk musí jít dál a ne se zabývat jenom minulostí.