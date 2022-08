Stíháte se podívat na normální fotbalový zápas v televizi?

Záleží, co berete jako normální zápas. Z české ligy obvykle vidím nejzajímavější momenty, nějaký sestřih. Ale na pár utkání si najdu čas.

Co třeba Plzeň a její boj o Ligu mistrů?

Na její výkony jsem byl po letní přestávce zvědavý. A musím říct, že sezonu začali v Plzni skvěle. Oba dvojzápasy proti Helsinkám i Tiraspolu měli pod kontrolou, teď zbývá udělat poslední krok. Považuju to za životní šanci. Snad to tak budou brát i hráči.

V čem tkví hlavní síla Viktorie?

Řekl bych, že je to soudržnost a atmosféra. Neslyšíte, že by měli v kabině problém, mají výbornou partu. Trenér Michal Bílek dokázal zapracovat nové hráče do systému. To, jak nahradili Beauguela, si zaslouží pozornost.

Spousta lidí se obávala toho, že po odchodu francouzského kanonýra už nebude kdo dávat góly. Jak jste to vnímal vy?

Musím se přiznat, že jsem byl také zvědavý, co to udělá. Ale začátek předčil očekávání. Tomáš Chorý je velký bojovník, přišel Jan Kliment a vidíte, najednou mohou hrát dva útočníci spolu. Skvělý tah.

Už jste zmínil roli kouče Bílka. Jeho klid a rozhled pomáhá, že?

Hráči vědí, co mají hrát, zisk titulu jim dodal spoustu sebevědomí. Snad jen chvíli s Tiraspolem vypadli z rytmu. On vystřídal a rázem byli zpět.

Z role fotbalisty jste se posunul do role experta v televizi. Dá se na to zvyknout rychle?

Pomalu, ale člověk se pořád učí. Chytlo mě to, mám větší přehled, sleduju fotbal ještě víc. Hlavně zahraniční ligy.

Je těžké zkritizovat hráče kvůli chybě?

Snažím se být spravedlivý. Něco jsem odehrál, dokážu říct, co se stalo, jak to vidím. A když je třeba kritika, i ta k tomu patří. Když je opodstatněná, může vás posunout.

Kterou zahraniční ligu máte nejradši?

Rozhodně Bundesligu. A ne proto, že jsem v Německu hrál. Zápasy jsou určitě zajímavější než dřív. Padá hodně gólů, navíc tam je dost českých zástupců.