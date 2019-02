Na hrot karvinského útoku se počítalo s Tomášem Wágnerem či Ericem Ramirezem, místo nich se ale zhostil útočné pozice Dávid Guba. A skvěle.

Dávid Guba se raduje ze své branky do sítě Ostravy. | Foto: Michal Chadim

Poprvé hrál v lize od začátku, poprvé dal gól. Svůj premiérový v české nejvyšší soutěži. I díky němu remizovali fotbalisté Karviné v Ostravě 1:1.

Vaše dojmy z branky a získaného bodu?

Z gólu mám radost, ale mohli jsme jít i do dvougólového či dokonce tříbrankovému vedení, což by nám značně usnadnilo pozici pro druhý poločas. Takže jsem i trochu zklamaný, že jsme ze slibně rozehraného utkání nevytěžili víc. I když bod zvenku je dobrý, zvlášť na Baníku.

Kde byste viděl klíčový moment zápasu?

Zbrzdila nás červená karta, po které jsme nemohli tak úplně pokračovat v tom herním stylu, který jsme do přestávky praktikovali. Tím pádem se dostal do svých šancí i Baník.

Co jste říkal na jeho gól? Fleišman se trefil parádně…

Trefil to opravdu pěkně. Bylo to podle mě po sporně odpískané situaci, ale s tím už nic nenaděláme.

Zaskočili jste soupeře vysunutou obranou?

Každý asi čekal, že budeme hrát v bloku a čekat, ale my jsme naopak nasadili vysoký presink a určitě jsme tím Baník překvapili.

Co bylo nejdůležitější při tom vašem gólu? Pohotovost?

Ano, delší čas jsem v útoku nenastoupil, ale vím, že se to často zkouší z první, tak jsem se podle toho zachoval. Základ naší brance položil průnikovou přihrávkou už Filip Panák, Ondra Lingr mi to pak skvěle posunul. Nějak takhle jsme to nacvičovali i na tréninku. Jsem rád, že to vyšlo i v zápase.

Nebude teď mít útočník Wágner problém vrátit se do sestavy?

To asi nebudu hodnotit, Wagy je pořád suprový útočník. Momentálně je ale zraněný, já dostal šanci místo něj, a že mi to hned takto gólově vyšlo, je jen bonus. Snad jsem ho zastoupil dobře.

Kromě branky jste měl ještě jednu šanci. Kolik v ní scházelo?

Moc ne. Už jsem to ale dával z posledních sil, protože v deseti jsme čelili tlaku Baníku. Ba Loua mi to dobře poslal, ale už mě doháněli obránci, tak jsem to jen tak futsalovým bodlem zkusil na bránu.

Jaké to tedy pro vás po delší době v útoku bylo?

Já se tam cítil dobře. Ten styl, který jsme si před utkáním stanovili, jsme vzali za svůj a dařilo se nám jej plnit. Dali jsme tam rychlejší hráče, vycházelo nám napadání.

Je to návod jak uspět i proti dalším silným soupeřům?

Myslím, že to je cesta, díky které můžeme uspět. Ukázala se i druhá stránka naší hry, ale každá taktika se odvíjí i od soupeře, takže uvidíme, s čím přijde trenér před Olomoucí.