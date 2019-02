Nováček FORTUNA:LIGY z Opavy míří do Edenu v řádně oslabené sestavě. Vedle Jaroslava Svozila bude chybět s největší pravděpodobností také exotická posila Joel Kayamba.

Rodák z Demokratické republiky Kongo má zdravotní problémy. Během týdne trénoval individuálně. Sám přiznává, že na dnešní zápas v pořádku asi nebude.

„Musel by se stát zázrak,“ řekl v rozhovoru pro Deník Kayamba.

Během týdne jste toho s týmem moc nenatrénoval, co se stalo?

Během prvního zápasu na Spartě mě začalo píchat v lýtku. Myslel jsem si, že to přejde, bohužel všechno je jinak. Bolest se stupňovala. V úterý jsem musel odstoupit z tréninku a další dny jsem chodil už jen do posilovny.

Na Slavii tím pádem asi hrát nebudete…

Asi nebudu, musel by se stát zázrak. Nejsem schopen se dobře připravit, natož odehrát zápas.

Absence v Edenu musí hodně mrzet…

To bezesporu. Jak na Spartě, tak na Slavii to jsou úplně jiné zápasy. Když se zpětně ohlédnu, na Spartě jsme měli bodovat, bylo to v našich silách, bohužel dostáváme hloupé góly, stejně tak tomu bylo i v Brně proti Zlínu.

Jaké vidíte opavské šance na Slavii?

Domácí hrají výborně, mají skvělou formu, vynikající individuality. Jsou podstatně nebezpečnější než Sparta. Ale jak tady v Česku říkáte, fotbal nemá logiku. My překvapíme a získáme body tam, kde to od nás nikdo nečeká.