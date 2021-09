Boateng, který se jako malý kluk věnoval v rodném Berlíně tenisu, se může pochlubit úspěšnou fotbalovou kariérou. Vyhrál světový šampionát a hned dvakrát slavil triumf v Lize mistrů. V soukromí to ale taková sláva není.

Boateng po deseti letech opustil Bayern a minulý týden připojil k francouzskému klubu Olympique Lyon jako volný hráč. Kvůli obvinění z úmyslného ublížení se musel vrátit do Mnichova a ve čtvrtek vypovídat před soudem.

Třiatřicetiletý obránce byl před třemi roky na rodinné dovolené s přítelkyní Sherin Senlerovou a dětmi na karibských ostrovech. Žádná idylka to ale nebyla. Známý bouřlivák měl matku dvojčat během hádky zranit přímo před zraky jejich dětí. Podle státního zastupitele navíc hodil po bývalé partnerce i skleněnou lampu a chladicí tašku. V případě uznání viny mu hrozí pokuta nebo odnětí svobody až pět let.

Fotbalová celebrita Jérome Boateng je v pořádném maléru. Vášnivá hádka s bývalou přítelkyní může přijít německého reprezentanta s ghanskými kořeny hodně draho. Hvězdnému obránci hrozí za napadení až pět let ve vězení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.