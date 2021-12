Mašina Schick nemá dost! Český čarostřelec dal dva góly a nahání Lewandowského

Pětadvacetiletý Čech naposledy vyslal do sítě Hoffenheimu další dva přesné projektily. To se mu povedlo podruhé v řadě. Stanovil nový klubový rekord v počtu gólů během první poloviny německé ligy. Paráda, říkáte si. Jenže góly českého kanonýra výhry Leverkusenu nepřináší. Týmové zklamání pochopitelně přebíjí radost ze vstřelecných gólů. To je pro Schicka frustrující.

Most goals scored in the Bundesliga this season:



Robert Lewandowski

◎ 16 games

◉ 18 goals



Patrik Schick

◎ 13 games

◉ 16 goals



Erling Haaland

◎ 10 games

◉ 13 goals



Outrageous output from all three. ? pic.twitter.com/mWLl2zoCRS — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2021

"To už není smůla," ulevil si Schick po remíze 2:2 s Hoffenheimem. Bayer přišel o vítězství v posledních deseti minutách a v německé lize nevyhrál podruhé za sebou. V předcházejícím duelu ve Frankfurtu Schick a spol. také ztratili dvoubrankový náskok a prohráli 2:5. "Je potřeba, abychom více zapracovali na herní mentalitě," volá Schick po větší psychické odolnosti u spoluhráčů.

"Nevím, co se stalo. Je to hodně nepříjemné, protože jsme byli zase až moc lehkomyslní," vyčítal si brankář a kapitán Lukas Hradecky. "Bezdůvodně jsme si přestali věřit a byli příliš pasivní. Je to zklamání a štve nás to. Šlo o poslední domácí zápas v tomto kalendářním roce."

Schick dostal jako první fotbalista virtuální trofej. Jsem na to hrdý, netají

Ztráty bodů litoval i trenér Gerardo Seoane. "Předvedli jsme dobrý výkon, ale pokud v 80. minutě vedete o dvě branky a pak to ztratíte, jste samozřejmě smutní," lamentoval švýcarský kouč.

Patrik Schick v letošní sezóně Bundesligy



❌ Union

⚽️ Gladbach

⚽️ Augsburg

⚽️ Dortmund

⚽️ Stuttgart

❌ Mainz

⚽️⚽️ Arminia Bielefeld

⚽️ Bayern

⚽️ Kolín

❌ RB Lipsko

⚽️⚽️⚽️⚽️ Greuther Fürth

⚽️⚽️ Frankfurt

⚽️⚽ Hoffenheim



13 zápasů - 16 branek ? pic.twitter.com/DozBrxVgEp — Bielsista (@Bielsista4) December 15, 2021

Po podzimní části patří Leverkusenu třetí místo, čtyři body za Dortmundem. Na první Bayern pak ztrácí bodů dvanáct.

Mimochodem, v posledním kole vsítili po dvou gólech vedle Schicka i Lewandowski a Erling Haaland z Borussie. Souboj o korunu krále bundesligových střelců mezi touhle trojicí tak bude stejně záživný jako boj o mistrovský pohár.