Slavia, Sparta a Liberec se spojily kvůli tomu, že vláda odložila rozhodnutí o výjimce pro profesionální sport.

"To má negativní dopad nejen na sportovní výkonnost jednotlivých hráčů a narušení sportovního rozvoje mladých hráčů, ale také na reprezentaci České republiky v pohárové Evropě, taktéž s návazností na utkání české fotbalové reprezentace," uvedli Bořil, Dočkal a Mikula ve společném prohlášení.

Dopis tahle trojice podepsala a odeslala ve středu 28. října, tedy v době, kdy si země připomíná den vzniku samostatného československého státu.

Ano, Slavia a spol. dostaly výjimku na pohárové zápasy. Ale problém je, že na ně nemohou pořádně trénovat. Nemohou hrát ligu, pohár - takhle se příprava smrskla maximálně tak na modelový mač Slavia vs. Slavia.

Rozčarování má i další opodstatnění - jinde v západní Evropě fotbal (a nejen ten) zatím nikdo nezastavil. Dokonce i na Slovensku změnili brzy politici názor a nechali po krátké stopce profesionální soutěže znovu rozběhnout.

Tady o tom ministr Roman Prymula nechtěl ani slyšet.

"Je nutné zdůraznit, že ze sportovního hlediska jsou naše kluby přerušením profesionálních soutěží zcela zásadním způsobem znevýhodněny oproti svým soupeřům," poznamenali zástupci Slavie, Sparty a Liberce.

A nejde jen o ně - i ostatní prvoligové kluby investovaly do bezpečnostních a hygienických opatření spoustu času i prostředků. "Jsme přesvědčeni, ze prostředí profesionální fotbalové ligy je v tomto směru ojedinělé a není nám známo, že podobná opatření jsou aplikována v jiných oblastech," dodaly hvězdy.

Budou fotbalisté vyslyšeni?

Deník přináší kompletní znění otevřeného dopisu, který byl adresován Andreji Babišovi:



Vážený pane předsedo vlády,



dovolte nám se v současné nelehké situaci obrátit přímo na Vás a popsat Vám tíživou realitu, ve které se nejenom my, naše kluby, ale celý profesionální fotbal v České republice nachází. Jak jistě víte, na jaře letošního kalendářního roku došlo k přerušení první a druhé ligy. Následně Ligová fotbalová asociace a její členské kluby přijaly přísná a složitá opatření k tomu, abychom byli my všichni schopni soutěže dohrát. Až na jednotky utkání se tak podařilo.



V aktuální sezóně dodržujeme striktní hygienická pravidla protokolu Ligové fotbalové asociace a protokolu Return to play UEFA, absolvujeme před každým utkáním PCR testy, častokrát jsme byli nuceni své nejbližší opustit a dobrovolně se uchýlit do izolace za účelem maximální eliminace možné nákazy, a to vše s cílem nijak neohrozit sportovní přípravu svých týmů a minimalizovat možnost šíření onemocnění COVID-19 ve fotbalovém prostředí. Jsme přesvědčeni, ze prostředí profesionální fotbalové ligy je v tomto směru ojedinělé a není nám známo, že podobná opatření jsou aplikována v jiných oblastech. V dnešní složité době jsme si samozřejmě plně vědomi, že současná negativní epidemiologická situace v České republice si žádá i mimořádná opatření. Jsme však přesvědčeni, že v případě aplikování uvedených opatření, nepředstavuje pokračování profesionálních fotbalových soutěží žádné materiální riziko z hlediska šíření onemocnění COVID-19 a zhoršování epidemiologické situace v ČR. Naopak nemožnost využívat zázemí stadionu je z hlediska naší sportovní přípravy zdravotním rizikem.



Zatímco ostatní profesionální soutěže v Evropě pokračují alespoň v omezeném režimu, nám umožněno vykonávat soutěžní činnost bohužel není, což má negativní dopad nejen na sportovní výkonnost jednotlivých hráčů a narušení sportovního rozvoje mladých hráčů, ale také na reprezentaci České republiky v pohárové Evropě, taktéž s návazností na utkání české fotbalové reprezentace.



Jsme zástupci klubů, které aktuálně absolvují utkání základní skupiny Evropské ligy UEFA. Je nutné zdůraznit, že ze sportovního hlediska jsou naše kluby přerušením profesionálních soutěží zcela zásadním způsobem znevýhodněny oproti svým soupeřům. Přímým a bohužel dlouhodobým důsledkem případného neúspěchu českých zástupců pak bude snížení koeficientu českých klubů, který je v dalších letech rozhodující pro nasazování celků z jednotlivých zemí do evropských pohárů.



V neposlední řadě bychom rádi vzpomněli na fanoušky jednotlivých fotbalových klubů. Věříme, že sledování soutěžních utkání prostřednictvím televizního vysílání může v době, kdy je většina občanů této země omezena ve svých běžných činnostech, znamenat nejenom naději, ale také pozitivní zážitek, díky němuž budou současnou situaci snášet daleko lépe.



Tímto bychom Vás rádi požádali o přehodnocení stanoviska směrem k profesionálním fotbalovým soutěžím a ke znovuspuštění FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a umožnění plnohodnotné tréninkové činnosti.



S úctou



Bořek Dočkal, kapitán AC Sparta Praha a fotbalové reprezentace ČR



Jan Bořil, kapitán SK Slavia Praha



Jan Mikula, kapitán FC Slovan Liberec