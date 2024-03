Byl jsem na různých mítincích s trenéry, kde se řeší různé strategie, jak pracovat s mládeží. A pak jsem pomáhal na trénincích mládeže, kde jsem měl třeba na starosti nějaké stanoviště. Nakoukl jsem do celého zázemí, jak klub funguje. Prostě je to tam hodně profesionální a s mládeží pracují dobře.

Byl jsem vybraný. Honza Šmidrkal (učitel a garant oboru Management sportu na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov – pozn. aut.) mně to zařídil tím, že tam má nějaké kontakty z minulosti, kdy tam hrál. Bylo to taky tím, že i trénuju, tak je to pro mě dobré. Takže spíš to bylo proto, že trénuju a tak nějak se tomu věnuju nejvíc z našich studentů.

Byl jste tedy při trénincích v tu chvíli jako jeden z trenérů?

Dá se to tak říct, určené stanoviště jsem měl na starosti.

O jaké věkové kategorie se jednalo?

Šlo o přípravku od kategorie U10 do kategorie U13.

Které dny jste tam byl?

Od pondělí do středy.

Přibližte, co se tam dělo. Byly ty dny jiné?

Tréninky mají každý den a schůzky jakbysmet. Takže ty dny byly dost podobné.

Podíval jste se i na trénink A týmu?

Jo, měl jsem tu možnost. Viděl jsem tréninky áčka i béčka.

Co vás zaujalo? Sledoval jste práci Briana Priskeho?

Koukal jsem na něj. Ale co mě zaujalo, to je práce od áčka až po přípravky, že mají vesměs skoro stejný systém hry. Snaží se presovat, už odmala do nich dávají principy, které má áčko.

Jaké pocity z těch třech dnů máte?

Pro mě osobně je to super, protože já se trenéřině chci věnovat. Byla to obrovská zkušenost, navíc ještě v jednom z nejlepších klubů u nás. Pro mě je to perspektivní do budoucna, takže super.

V Městci Králové trénujete mládež, že?

Ano, starší žáky.

Co jste v Praze načerpal, to už kluci na tréninku pocítili?

Snažím se to přenést, ale upřímně Městec prostě není takový profesionální klub a nejde to tam moc aplikovat na děti. Nějaké postřehy se tam snažím zahrnout. Docela mi v Praze otevřeli oči tím, jak to tam dělají.

Zároveň aktivně hrajete v Novém Bydžově za dorost. Jaké máte plány do budoucna? Chcete být prioritně hráčem, nebo se chcete víc věnovat trenéřině?

No takhle, snažím se obojí. Určitě chci taky hrát, i když budu trénovat. Ale do budoucna profesionálně hrát asi ne. Když už, tak profesionálně trénovat. Herně bych se tím chtěl bavit třeba na úrovni kraje nebo A třídy.

Máte nějakého trenéra či trenéry, ke kterým vzhlížíte?

Třeba u nás v Bydžově je jeden perspektivní mladý kouč Václav Šorm, který teď přešel k A mužstvu, ten je určitě dobrý. Jinak v lize je to Brian Priske nebo Jindra Trpišovský, oba jsou super. Ale i Honza Šmidrkal je taky dobrý trenér.