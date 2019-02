Když hráči Viktorie Plzeň vyjadřovali před losem fotbalové Ligy mistrů svá přání, proti komu by si rádi zahráli, nejčastěji jmenoval španělský velkoklub Real Madrid. Dočkají se!

Brazilský fotbalista Kaká vytáhl z osudí balonek se jménem českého mistra. Pak byla řada na Diegu Forlánovi, nejlepšímu fotbalistovi mistrovství světa v JAR. Uruguayský technik měl určit, do jaké skupiny Viktoria Plzeň zapadne. Už existovaly pouze dvě možnosti. K Realu, nebo k Bayernu? A bylo správně.

Plzeň bude hrát skupinu G, společně s Realem Madrid, AS Řím a CSKA. První zápasy budou odehrány 18. a 19. září. První dva celky tabulky postoupí do jarní fáze soutěže, třetí tým naskočí do vyřazovacích bojů Evropské ligy. Právě třetí flek bude zřejmě hlavním cílem Viktorie. Za AS Řím nastupuje český reprezentant Patrik Schick, i z tohoto pohledu byl los zajímavý.

Plzeň se do Ligy mistrů vrací po pěti letech, dosud ji hrála dvakrát, kromě roku 2013 ještě v roce 2011. Během působení v soutěži narazila třeba na Barcelonu, Bayern, AC Milán či Manchester City. Nyní se postaví dalším velikánům evropského fotbalu.

Los základních skupin Ligy mistrů

Skupina A: Atlético Madrid, Dortmund, Monako, Bruggy.

Skupina B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter Milán.

Skupina C: Paris St. Germain, Neapol, Liverpool, CZ Bělehrad.

Skupina D: Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke 04, Galatasaray.

Skupina E: Bayern Mnichov, Benfica Lisabon, Ajax, AEK Atény.

Skupina F: Manchester City, Šachtar Doněck, Lyon, Hoffenheim.

Skupina G: Real Madrid, AS Řím, CSKA Moskva, Viktoria Plzeň.

Skupina H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys Bern.