/INFOGRAFIKA/ Pohoda a příjemné myšlenky se vrátily do kabiny fotbalového Baníku Ostrava. A stejně tak mezi fanoušky slezského klubu. Důvod? Daří se!

Odhodlaná parta okolo kouče Bohumila Páníka budí respekt napříč ligou. Aby ne, vždyť Baníku se povedl jeden z nejlepších startů v klubové historii. Už nyní získal o bod víc než za celý loňský podzim.

„Byl to můj nejlepší zápas, co vedu Baník. Všichni hráči si hrábli a udělali obrovský výsledek. Nedostali jsme nic zadarmo. Fotbal je takový, že když mu dáváte, on vám vrátí. Měli jsme smrtící akce, což rozhodlo.“

Trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník po výhře 4:1 na hřišti Sigmy Olomouc



Naposledy se o síle a kvalitách ostravského celku přesvědčila v pohárové Evropě bojující Sigma Olomouc, která doma schytala debakl 1:4.

„Je to fajn, máme udělaný nějaký základ, ale jsme při zemi,“ řekl po parádě na Hané Páník s tím, že to byl jeho nejlepší zápas u mužstva.

„Baník nemohl udělat nic lepšího než přivést zpět kouče Páníka. Toho si ještě pamatuji ze svého působení v klubu, kdy mě vedl s Vernerem Ličkou,“ řekl Miroslav Matušovič, který získal s Baníkem v roce 2004 mistrovský titul.

„Trenér Páník zná ostravské prostředí. Ví, o čem Baník je a klub na tom vydělal. Osobně jsem moc nepochopil, že tak rychle skončil ve Zlíně, když i tam měl úspěchy. Pak přišla menší krize a najednou s ním vedení klubu ztratilo trpělivost. To jsem vnímal jako předčasné, ale pro Baník samozřejmě dobře. Předtím za Kučery a Petržely to moc nefungovalo, všichni nebyli na jedné lodi, což se teď změnilo a jde to vidět i na hře. Baník pokračuje v jarní euforii,“ dodal Matušovič.

„Pro nás je super, že jsme poslední dva zápasy venku vyhráli a získali jsme už tolik bodů. Jsme ale opatrní. Víme, že jsme se na ně nadřeli,“ zdůraznil gólman Jan Laštůvka.



„Teď v Olomouci jsme hráli velice dobře, dali jsme krásné góly, ale u videa jsme pak viděli, že to nebylo bez okýnek vzadu a domácí nám mohli nějaký gól dát,“ podotkl Laštůvka, další přímý účastník posledních baníkovských oslav ligových šampionů z před čtrnácti let.

Na přemýšlení o tom, kam by to mohl Baník dotáhnout v této sezoně, prý není čas.

„Víte, já totiž nemám rád plánování, vykřikování konkrétních ambicí. Nejdůležitější je pro mě vždy jen ten jeden následující zápas. Stejně se uvidí až na konci sezony. Bylo by ale hezké, kdybychom zůstali na vítězné vlně, dařilo se nám a byli jsme nahoře,“ řekl Laštůvka.

Na svém kontě má po pěti kolech už tři čistá konta. „Základ je v tom, že nám to vzadu funguje, ale není to jen o obraně. Výborně pracuje celé mužstvo,“ prohlásil Laštůvka.

Velkou radost mu dělají skvělí fanoušci. „Hrajeme to hlavně pro ně. Nikdo v lize totiž nemá takovou podporu jako my. Když jsem se teď po Olomouci díval při děkovačce na naši tribunu, bylo to něco fantastického. Vždyť tohle někteří hráči nikdy nezažijí. Musíme si toho vážit, nelítat v oblacích, zůstat pokorní a dál tvrdě pracovat,“ vykládal Laštůvka.

Na dnešní domácí utkání s Duklou Praha (17:00) se těší. „Jsem rád, že nám přijelo do Olomouce fandit tolik lidí a věřím, že nás přijdou podpořit i teď proti Dukle. Možná někteří vyrazí na zápas s pocitem, že je sfoukneme, ale může to být o jednom gólu,“ uzavřel Jan Laštůvka.

K tématu

StřelciBaník má momentálně dva třígólové střelce. A jak Milan Baroš, tak Dame Diop dokázali nasázet soupeřům tři branky v jednom utkání. Šestatřicetiletý kapitán Baroš měl lví podíl na výhře nad Příbramí (3:0), pětadvacetiletý Senegalec Diop se výrazně podepsal pod vítězstvím na hřišti Sigmy Olomouc (4:1). Zajímavostí je, že nejvíce střel z mužstva vyslal právě Diop. Celkem jedenáct. Na bránu šly čtyři, byly z toho tři góly.

Šťastná trojka Tolik čistých kont vychytal Jan Laštůvka. Dosud na něj šlo 15 střel, dostal tři góly. Úspěšnost zákroků má 80 procent. „Pro mě nuly nejsou až tak důležité, i když každá je příjemná. Hlavně ať sbíráme body do tabulky, na osobní statistiky jsem nikdy nehleděl a ani nebudu,“ řekl Laštůvka.

Čelo tabulky

1. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15 (+9) 2. Sparta 6 4 2 0 12:4 14 (+4) 3. Slavia 5 4 0 1 11:3 12 (+3) 4. Baník 5 4 0 1 10:3 12 (+6) 5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10 (+1)

Bilance

Plzeň 0:3 venku 0:0 doma Sparta 2:3 venku 3:2 doma Slavia 0:0 venku 1:2 doma

* uplynulá sezona