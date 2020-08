„Doufal jsem, že ještě dostanu druhou a zároveň asi poslední šanci. Těším se,“ říká devětatřicetiletý sudí z Mělnicka.

Na scéně nejblyštivější tuzemské scény měl za sebou během tří sezon patnáct zápasů v roli hlavního. K šestnáctému byl delegován na veledůležitý úvodní souboj mezi předposledním týmem nejvyšší soutěže a druhým ve druhé lize.

Baráž rozhodující o účasti mezi elitou se v Česku hrála na konci sezony 2018/2019 vůbec poprvé v historii (a zatím naposledy). Kromě nakonec marně bojujících hráčů Vysočiny na ni nevzpomíná v dobrém právě rodák z Mělníka.

Především za to, že v prvním utkání upřel hostům z televizních záběrů jasnou penaltu, byl později potrestán vyškrtnutím z listiny pro profesionální soutěže.

„Trest beru, nebudu se na nic vymlouvat. Dostal jsem nominaci na nejtěžší utkání, bohužel jsem ho nezvládl. Zpětně bych asi pokutový kop nařídil,“ kál se tehdy v rozhovoru pro Deník a smiřoval se s návratem mezi ryzí amatéry.

V „českých“ soutěžích, které nejdříve také sám hrával, ale nakonec strávil kratší dobu, než mohl čekat. Jak známo, jarní program v České fotbalové lize a divizích po jediném kole zastavila a později zcela zrušila pandemie koronaviru.

V době, kdy se udržoval pouze běháním a jízdou na kole, přišla povzbudivá zpráva. Vedení Řídící komise Čechy jej znovu navrhlo do profi soutěží.

Nyní má vedle několika přípravných zápasů ligových celků za sebou už i nezbytnou účast na tradičním semináři. „Zvládl jsem ho po všech stránkách. Po fyzické stránce jsem byl připravený snad nejlépe za posledních deset let,“ libuje si.

Sešup o stupeň níž pro šéfa rozhodčích mělnického fotbalového svazu neznamenal až tak existenční starosti, i během své první návštěvy mezi elitou zůstával nadále zaměstnaný v jedné z mělnických firem. Na návrat do ligy je přesto obrovsky natěšený.

„Podzim utekl rychle. Když je fotbal, tak to člověk ani nevnímá. Horší to bylo během toho půlroku, kdy udeřila pandemie. Pak už to byla jen samostatná příprava. V lize se těším úplně na všechno,“ vykládá.

Jak rozhodčí s odstupem času pohlíží na duel, který zařadil v jeho kariéře zpátečku? „Utkání v Karviné je pro mě už zapomenuté. Beru to tak, že se stalo a do mé další éry jdu poučený. Samozřejmě, že nějakou chybu určitě ještě udělám, to je normální.“

A jel by nyní pískat do Jihlavy, kde mu ještě dlouho po závěrečném hvizdu jen těžko přicházeli na jméno? „Uvidíme, co bude. Když tam dostanu delegaci, tak samozřejmě pojedu.“