Hodně aktivní byli klokani na přestupovém trhu. "Pohyb byl ovlivněn závěrem podzimu, kdy se nám nedařilo herně i výsledkově. Naše pozornost se upírala zejména na posílení defenzivy. Proto přišlo šest hráčů, kteří patří spíše do defenzivy. Víc jich je i z důvodu, aby se nám zvýšila konkurence v zadních řadách. Někteří hráči dostanou v Bohemce čas i prostor, aby ukázali, že do ligy patří. Jsou ovšem i tací, u nichž si představujeme, že nám pomůžou hned," vysvětluje sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Zvýšenou konkurenci v týmu si pochvaluje i trenér Luděk Klusáček: "V týmu výrazně vzrostla, věřím, že to pozitivně posune kvalitu naší hry. Kromě Tondy Křapky se nám vyhýbala i vážnější zranění. Mimo něj a dlouhodobě indisponovaného Lukáše Hůlky jsou všichni zdravotně v pořádku," říká.

Zvučná posila. Ondřej Petrák je klokanem

Nejzvučnějšími posilami jsou záložníci Daniel Mareček a Ondřej Petrák.

"Pro mě je příchod do Bohemky příjemnou změnou. Navíc mi bylo umožněno se vrátit zpět do Prahy. Hlavně do klubu, kde hrají kluci, které už znám a hrál jsem s nimi. Máme dobrý tým a chci klubu vrátit důvěru, jíž do mě vložil," dodává Mareček.

"Jsem stoprocentně připravený nastoupit za Bohemku a maximálně jí na hřišti pomoct," doplňuje ho Petrák.

První ligový zápas čeká Bohemians v sobotu na hřišti zachraňujících se Teplic. Odstartují klokani do druhé části sezony úspěšně? Na teplických Stínadlech se začíná v 15 hodin.

