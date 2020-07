Ještě ani pořádně nezačali a už balí kufry. Turečtí fotbalisté Aidin Yilmaz a Erdi Sehit ke konci července ukončili své působení v Příbrami, kam přišli v lednu letošního roku. Prostor ukázat se příbramským fanouškům ani jeden z dvojice zahraničních hráčů nedostal, po zdravotních komplikacích totiž přišel na řadu koronavirus. Ten měl nakonec prsty i v ukončení vzájemné spolupráce.

Kotel 1. FK Příbram v utkání s Baníkem Ostrava. | Foto: 1. FK Příbram

„Oba hráči odletěli do Turecka, kde vzhledem k nařízením a bezpečnostním opatřením evropských států měli výrazně těžší podmínky vrátit se ve stejný termín do tréninkových jednotek s mužstvem. V 1.FK Příbram byli na hostování, které skončilo a nebude se prodlužovat. Oběma hráčům přejeme hodně štěstí do příštího angažmá,“ stojí na klubovém webu.