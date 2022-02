S týmem během ledna odehrál pět testovacích zápasů, z toho dva na přírodní trávě. Nakonec posledním byl oproti plánu už ten v Plzni, který skončil jednobrankovým vítězstvím.

„Trochu mě mrzí, že jsme museli odložit poslední přípravný zápas, generálku v Drážďanech. Ale bylo nás opravdu málo a nemělo to tedy smysl hrát. Jinak jsme odehráli slušné zápasy, ale pořád je to ve fázi přípravného období a důležité bude, jak se nám podaří odstartovat v lize,“ ví Jarolím dobře, že se počítají jen mistrovské body.

Středočeši jich během devatenácti podzimních kolech vyválčili šestadvacet. Ve sbírání bodů by rádi pokračovali minimálně ve stejném tempu. „Rádi bychom zůstali v první šestce a pokusili se uspět také v českém poháru. Ale to nebudeme jediní,“ uvědomuje si Jarolím.

Hned první duel s Ostravou naznačí, zda je v silách mužstva třeba i stáhnout desetibodovou mezeru na první pětku. Právě Baník ji uzavírá. „Těžký soupeř, ambiciózní. Hned zkraje to bude slušná prověrka. Jak jsem už zmiňoval, když se nám vyhnou zdravotní trable, věřím, že jsme na jaro připravení slušně,“ věří mužstvu Jarolím.

O tom, že příprava pouze v domácích podmínkách splnila svůj účel, je přesvědčený také Milan Škoda, jeden z nejzkušenějších borců sestavy. „Potýkali jsme se s problémy kvůli zraněním a nemocem, ale věřím, že jsme dobře potrénovali a vstup bude dobrý,“ hlásil jeden ze dvou nejlepších střelců mužstva.

Ani autor šesti podzimních tref nepatří mezi hráče, kteří by měli zimní dril zrovna v oblibě. „Byl bych nejraději, kdyby zimní příprava nebyla. V Turecku jsem zažil, že to jde i bez ní a dá se to zvládnout. A bylo to super,“ přiznal. Kvituje tak, že letošní příprava nepatřila mezi ty nejdelší. „Na české poměry byla docela krátká. Pamatuji i dva měsíce. Jeden je ještě dobrý,“ připustil.

V tabulce chce i šestatřicetiletý útočník přinejmenším uhájit stávající umístění a úplně nereálně nevidí ani případný posun o nějaké to patro výš. „Pohár je pro nás důležitý, i to udržet se v první šestce a zatlačit na týmy, co máme nad sebou. I když rozestup tam je. Ale když chytneme začátek, můžeme to zvládnout,“ míní Škoda a souhlasí, že hned první zápas bude důkladnou prověrkou. „Nečeká nás nic lehkého. Ale přišlo mi i na podzim, že žádný soupeř není úplně lehký. Na druhou stranu je dobře, že přijede Ostrava. Pro nás je dobré, že hrajeme doma. Strašně se těším.“