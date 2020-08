Útočník, který 10. listopadu oslaví své devětatřicáté narozeniny se svou profesionální pouť rozhodl ukončit na vlastní žádost, přestože měl u Litavky ještě platnou smlouvu do konce kalendářního roku.

„Děkuji především své rodině, všem trenérům, kteří mě v mé kariéře vedli, vedení 1. FK Příbram, které mi vyšlo vždy vstříc a opět mi dalo šanci si zahrát vrcholový fotbal. Další obrovský dík patří fanouškům, kteří mě během kariéry podporovali," pronesl velký srdcař, který během své kariéry zanechal výraznou stopu například i ve Slovanu Liberec, kde v sezoně 2001/20002 slavil mistrovský titul, Spartě Praha, se kterou v ročníku 2007/2008 získal domácí pohár, nebo Dinamu Záhřeb.

Slepička si vyzkoušel také exotické angažmá v indické lize, kde působil od léta do konce roku 2014. Následně se vrátil do Čech, konkrétně do třetiligového Písek, odkud se na začátku dalšího ročníku stěhoval do druholigového Táborska. Když se pak po půlroce objevil ve středočeské I. A třídě, kde hrál za Podlesí, zdálo se už tehdy, že jeho kariéra spěje ke konci. Opak byl ale pravdou.

Přes další angažmá v Písku prožil v šestatřiceti letech velký comeback do světa profesionálního fotbalu. V lednu 2018 vyslyšel vábení tehdejšího příbramského trenéra Josefa Csaplára, aby pomohl svému mateřskému klubu k návratu mezi tuzemskou elitu. To se podařilo a zkušený útočník si tak u Litavky „na stará kolena“ ještě následující dvě sezony zahrál nejvyšší soutěž.

Další už sice Miroslav Slepička nepřidá, ale fotbalové prostředí rozhodně opouštět nehodlá. „Fotbal chci hrát i nadále, ale ne již na tak vysoké úrovni. Vystudoval jsem trenérské licence a rád bych se nyní ubíral pracovně tímto směrem,“ nastínil další plány majitel dvou startů za reprezentační A tým, který si v roce 2016 mimo jiné vyzkoušel i zápas v kleci MMA.