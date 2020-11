Poslední Příbram, která měla před zápasem na kontě pouhý bod, potřebovala v souboji s o tři body lepším Brnem uspět. Tím spíše, že podle informací iSport.cz dostal Pavel Horváth od vedení klubu blíže nespecifikované ultimátum. „Také jsem četl jsem, že jsme dostal nějaké ultimátum, přitom jsem žádné nedostal. Jestli někdo o nějakém ví, tak mi ho může přijít říct,“ dementoval zprávy trenér. „Nejsem ale hloupej, vím v jaké situaci jsme, viděl jsem tu sérii bez bodů a určitě to není příjemné. Nejen pro mě, ale ani pro hráče,“ pokračoval.

Přesto se dá usuzovat, že hráči svým způsobem hráli i za svého trenéra. „Jsem spokojen s tím, jak kluci k zápasu přistoupili. Bylo vidět, že chtějí nepříznivou sérii ukončit. Byli jsme důraznější než obvykle, měli jsme odražené míče, byli více ve hře a dařily se nám nějaké situace přes křídelní prostory,“ všiml si Horváth.

Jenže výsledkový progres se dostavil jen částečně. A to ještě zaplať pán bůh, lépe řečeno Tomáši Pilíkovi. Právě jeden z nejzkušenějších příbramských fotbalistů, který přišel do hry jako střídající, vzal na sebe třináct minut před koncem tíhu odpovědnosti a po necelých čtyřech minutách na trávníku proměnil nařízenou penaltu, kterou stanovil konečný výsledek.

Pro tentokrát zřejmě rozehnal mračna, která se nad Horváthovým pokračováním ve funkci (dost možná) začala stahovat po pěti minutách, kdy si na malém vápně našel míč Hladík a bez problému ho poslal za záda Ondřeje Kočího, který dostal příležitost na úkor Martina Melichara (podle oficiálních statistik se jednalo o jedinou přesnou střelu domácích mezi tyče. Příbram vyprodukovala tři).

Nejen Horváthovi, ale i celému příbramského týmu, ještě jednou pořádně zatrnulo. A to když sedm minut před koncem sudí Orel po konzultaci s kolegou u videa Pechancem odvolal po souboji Čermáka se Soldátem pokutový kop pro Brno.

I tak je ale bod pro Příbram málo. A Horváthova židle se nadále pořádně kýve. Uvidíme, co přinese blízká budoucnost. „Období pravdy to asi je. Na druhou stranu, i když jsme hráli s vrškem tabulky, tak jsme si většinu zápasů zkazili sami. Kluci se sami přesvědčili, že mohou hrát jak se Spartou, tak dokonce v deseti s Ostravou. Dneska jsme předvedli podobný výkon tady, asi nejlepší v sezoně, a máme bod. Přesto se nemůžeme úplně chválit, protože chyby tam byly, ale byla tam i bojovnost a to je základ, když se chceme odrazit. Já věřím, že už příští týden vyhrajeme,“ dodal Horváth.

To Příbram čeká domácí středočeské derby s Mladou Boleslaví.

FC Zbrojovka Brno – 1. FK Příbram 1.1 (1:0). Branky: 5. Hladík – 77. T. Pilík (pen.). ŽK: 24. Šumbera, 49. J. Sedlák, 75. Přichystal, 82. Štepanovský – 89. Kočí, 90+3. T. Pilík. Rozhodčí: Orel – Leška, Vodrážka

FC Zbrojovka Brno: Floder – Jan Moravec, Dreksa (C), Gajić, Kotula – Štepanovský, J. Sedlák, Šumbera (58. Ad. Čermák), A. Fousek (58. Růsek) – Hladík (80. Pachlopník), Přichystal (90+1. Fila).

1.FK Příbram: Kočí – Cmiljanović, Diarra, Svoboda, Nový (73. T. Pilík) – Vávra (86. Vais), Folprecht, Jan Rezek (C), Soldát, Zorvan – Belej (58. Voltr).