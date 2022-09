Ofenzivu „sešívaných“ táhne možná trochu nečekaný střelec Stanislav Tecl. Nedoceněný útočník má po osmi kolech na kontě osm gólů, proti Dynamu nebyl daleko od dalšího hattricku.

„Jeho forma se odvíjí od důvěry, kterou momentálně cítí. Jeho výkony byly dost podobné i v minulých sezonách, ale nedokázal být tak produktivní jako teď. Stoupla i jeho pozice v týmu. Je lídr, i souhrou okolností cítí důvěru,“ poznamenal kouč.

„Cítím se tu dobře celou dobu. Teď k tomu přidávám góly, za což jsem šťastný, ale není to to nejdůležitější,“ přikývl skromný Tecl, který může překonat své dvanáctigólové osobní maximum.

Tecl si ještě přidává

Na Tecla se Trpišovský může kdykoliv spolehnout. Toho si na něm nejvíc cení. „Ať někdy hrál, někdy nehrál vůbec, vždy, když se na něj ukázalo prstem, byl fyzicky schopný podat výkon,“ zdůraznil slávistický lodivod.

Když je volno, chodí Tecl běhat do lesa. Aspoň jednou v týdnu si sám přidá běžecký trénink. „Když hráči nehrají, nikoho nezajímá, co máte za sebou, ale když se na vás ukáže, musíte být připravení. To byl Standa vždycky, teď to jen dokáže potvrzovat čísly.“

Díky Teclovi se Slavia drží na špici tabulky. Pořadí ale Trpišovského v téhle fázi sezony nezajímá. „Spíše mě zajímá, jak se prezentujeme, jak hrajeme.“ Po hráčích chce konzistentní výkony doma a venku. Zatímco v Edenu je Slavia totální válec, na cizích stadionech je poloviční. Chabý výkon ukázala nejen v Sivasu, ale i v Čenstochové.

„V létě bylo hodně změn, proběhly odchody a příchody. Momentálně tým našel nějakou tvář, kterou jsme ve čtvrtek bohužel ztratili. To ale souvisí s rozdílem utkání venku a doma, chci, abychom udrželi výkonnost v domácích zápasech a zlepšili tu ve venkovních. To mě zajímá spíše než tabulka,“ dodal Trpišovský.