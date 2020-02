„Všichni ví, že moje veškerá činnost ve fotbale na nějaké úrovni kdysi začala ve Spartě. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale rozhodl jsem se tak, abych pomohl Spartě k lepším výsledkům,“ řekl na tiskové konferenci Kotal, který ve Spartě kdysi začínal s hráčskou kariérou.

„Máme za sebou čtyři porážky, to samozřejmě na hráče nějaký vliv má. Ve vědomí hráčů ty čtyři porážky jsou, situace není dobrá. Snažíme se na hráče mentálně působit, trošku jim zvednout sebevědomí. Budeme se je z toho snažit co nejdřív dostat, první možnost máme v Olomouci,“ dodal sedmašedesátiletý trenér.

Do nedělního utkání na Hané chystá změny v sestavě. „Představu mám, ale neprozradím ji, je to součást taktiky. Změny ale přijít musí a určitě budou. Chceme jednoznačně zrychlit přechodovou fázi, jaké budou efekty, to uvidíme už v neděli,“ podotkl Kotal.

Hráči se musí zajímat o moderní trendy

Dosavadní kouč rezervy vede A-tým od úterý a s hráči pracuje na odstranění individuálních chyb. „Čas byl zatím strašně krátký, ale určitě chceme pracovat na chybách, které všichni viděli. Nejpodstatnější byly asi individuální chyby. Je potřeba s hráči pracovat tak, aby si to uvědomovali a nešli v některých situacích do rizika. Když vezmu například první inkasovaný gól s Libercem, tak padl po vhazování na útočné polovině. To by se stávat nemělo. Pro trenéra je to těžká situace, může stanovit taktiku, jakou chce, ale na hřišti rozhodují hráči,“ konstatoval Kotal.

Po hráčích chce větší přímočarost hry. „Hráči se musejí více zajímat o moderní trendy, kam se fotbal vyvíjí. Zdůrazňoval jsem teď například rohový kop proti Dortmundu, po kterém Haaland odehrává míč ve vlastním malém vápně a během šesti sekund je skoro na hrotu. To je moderní, rychlý přechod do útoku a tak dále. Hráči to vidí, ale je otázka, aby to také dokázali realizovat,“ uvedl Kotal.

Konkrétní výsledkový cíl pro jarní část sezony neřekl. Sparta z pátého místa v lize ztrácí osm bodů na druhou Plzeň a ještě je ve hře v domácím poháru. „Cíle jsou vždy ty nejvyšší. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Pro nás je nejdůležitější zarazit výsledkové propady. Je před námi zápas s Olomoucí a pak velmi těžká utkání. Zlín, který je namočený v boji o záchranu, pak Baník, Slavia s Plzní. Čekají nás těžká utkání, která budou tou nejlepší prověrkou pro tým, jak změnu absorboval,“ mínil Kotal.

Vzhledem k jeho působení u rezervy by mohl do A-týmu zapojit více mladých hráčů. „Vše se bude odvíjet od výkonnosti hráčů. Přeřadili jsme Adama Karabce, který byl ale s národním týmem. V úvodu by tak měl chodit za béčko. Vše bude záviset na tom, jaké budou výsledky nebo spíše hra. Uvidíme, ničemu se nebráním. V první řadě je ale potřeba dostat hráče na lepší výsledkovou vlnu,“ řekl bývalý trenér mládežnické reprezentace.