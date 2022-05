Čtyřicátník Matějovský dosud nastoupil v lize za Jablonec, Spartu a hlavně Mladou Boleslav k 372 zápasům. Co nakonec rozhodlo o tom, že bude moci přidat i další?

„Rozhodlo, že se cítím dobře zdravotně, cítím se dobře na hřišti, ale především ve zdejší hráčské kabině, v níž je fajn atmosféra,“ prozradil bývalý reprezentant s tím, že k náladě v mužstvu přispěl i nově složený realizační tým. „Ovzduší v kabině svým způsobem odlehčil a ukázalo se, že nám to pomohlo a nakoplo nás to ke zlepšeným výkonům a mělo by to tak i pokračovat. Končit v této době by proto bylo asi hodně špatné. Samozřejmě záleží na tom, zda o mé hráčské služby je zájem od vedení klubu a realizačního týmu,“ podotkl.

A v Boleslavi rozhodně zájem byl, jak potvrdilo nejen prodloužení kontraktu, ale svými slovy i generální ředitel FK Mladá Boleslav David Trunda: „Prodloužení smlouvy s Markem Matějovským si všichni v klubu velmi moc vážíme, jednání s ním bylo korektní a rychlé. Jsme rádi, že se nám podařilo najít vzájemnou dohodu spolupráce na další rok.“

Marek Matějovský prodloužil v Mladé Boleslavi o další rok. Na snímku s prezidentem klubu Josefem Dufkem a generálním ředitelem Davidem Trundou.Zdroj: Jiří KorosPřestože oficiálně vyhlášená osobnost uplynulého ligového ročníku s týmem končila sezonu nakonec v pozitivním rozpoložení, uvědomuje si Marek Matějovský, že předsezonní cíle středočeského klubu byly výš. „Celý ligový ročník bych nazval hořkosladkým, protože ambice jsme měli vyšší a potenciál týmu byl větší než konečné sedmé místo. Věřím, že na úspěšně zvládnutou nadstavbu můžeme navázat a už teď hlásím, že v příštím ročníku budeme chtít být úspěšnější,“ vyhlásil Matějovský.

Ten za ocenění své výkonnosti považuje nejen nedávné uznání od Ligové fotbalové osobnosti, nebo uznalá slova od odborníků či fanoušků, ale také zvýšenou pozornost soupeřů na hřišti. „Je pravda, že poslední půlrok mnoho týmů hrajících proti nám se hodně zaměřovalo na mé spojení s Ewertonem. Něco to asi dokazuje, ale já byl vždycky nastavený maximálně pomáhat týmu a na sebe moc nehledím. Samozřejmě každého potěší, když je nějakým způsobem ohodnocený a ten zájem soupeřů mezi ocenění jistě patří.“

Stejně jako v minulosti špílmachr cítí, že by nadcházející sezona mohla být mezi elitou už poslední. Vyhlašovat natvrdo nic takového nechce. „Jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Teprve v průběhu sezony ji budeme vyhodnocovat podle mého zdraví, výkonu a zájmu klubu. Když nyní řeknu, že mám před sebou poslední sezonu, tak zároveň v koutku mysli si ponechávám místečko pro pochybnosti a zvažování dalšího pokračování. Přiznávám, že když jsem sledoval úspěch Slovácka v českém poháru a v jeho sestavě Kadlece, který je v podobné týmové roli jako já, pomyslel jsem, jak by bylo krásné zažít něco podobného s Boleslaví. Uvidíme v příštím roce…“