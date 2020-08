Na jaře se Středočeši utkali s Pražany hned dvakrát v rámci nadstavby a bilance byla vyrovnaná 1:1. V domácím duelu zvítězili Boleslavští 3:0, ale v Ďolíčku se radovali klokani (2:1). „S Bohemkou v uplynulém roce hrajeme často a dobře se známe, proto budou rozhodovat maličkosti a individuální chyby. Věřím, že jich uděláme méně, než soupeř, a vstoupíme do nového ligového ročníku úspěšně,“ přál si boleslavský trenér Jozef Weber.

Obranu by měl dirigovat aktuálně nejzkušenější zdravý fotbalista mladoboleslavského kádru Ondřej Mazuch. Starší je jen Matějovský, ale ten je v rekonvalescenci po operaci achilovky. „Budeme se snažit, abychom v porovnání s předchozím ročníkem více gólů dávali a méně jich dostávali. Posílili jsme v ofenzívě návratem Mešanoviče, příchodem Zahustela a Drchala. I všichni ostatní nováčci do mužstva zapadli, a tak věřím, že budeme hrát dobře," pravil Ondřej Mazuch.

Po pěti letech se v mladoboleslavském dresu ukáže Ondřej Zahustel a na ligový zápas se moc těší: „Nejen já, ale i celá kabina je natěšená. Sezona začíná a příprava byla krátká. Musíme se soustředit na výkon. Věřím, že se povede start do ligy. To je hodně důležité.“ Navrátilec do sestavy Středočechů si uvědomuje, že Bohemians budou na úvod hodně nepříjemným soupeřem. „V domácím prostředí si klokani věří a jsou kompaktní. Hrají důrazně a běhají. My se jim musíme vyrovnat a přidat vlastní nadstavbu. Možná bude utkání jen o jednom gólu. My budeme stavět hru na tom, abychom neinkasovali. Naopak věřím, že z nějaké povedené akce branku dáme a odvezeme si tři body, pro které jedeme,“ konstatoval Zahustel.