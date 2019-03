„Na ukončení mého působení jsme se vzájemně dohodli s panem Starkou. Nezlobte se, ale více bych se k celé situaci nechtěl vyjadřovat,“ odpověděl na dotaz Deníku, tykající se okolností svého konce u momentálně čtrnáctého týmu FORTUNA:LIGY, odstupující trenér Josef Csaplár, který se nepustil ani do hodnocení svého angažmá. „Mé hodnocení není důležité. Mnohem důležitější je, jak mé působení v Příbrami hodnotí veřejnost,“ myslí si šestapadesátiletý stratég, který má o svých momentálních plánech jasno. „Budu se více věnovat věcem, na které jsem při angažmá v Příbrami neměl tolik času. Především pak rodině. Samozřejmě ale budu pokračovat v sebevzdělávání,“ prozradil.

Csaplárova nástupce našlo vedení příbramského klubu velmi rychle v osobě Romana Nádvorníka, který už u Litavky působil v sezoně 2010/2011. „Shodou okolností jsem se byl podívat už na nedělním zápase se Slavií Praha, ale bylo to z důvodu, že červenobílí jsou momentálně tahákem pro každého, což se potvrdilo i na vysoké návštěvě, která na stadion dorazila,“ vyvrací možné spekulace, že by jeho návštěva u Litavky měla nějaký hlubší podtext trenér, který v minulosti vedl kromě Příbrami například Vlašim, Viktorii Žižkov, Táborsko a naposledy v úvodu letošní sezony Karvinou. A dodává: „Pan Starka mě poprvé kontaktoval v pondělí. Bylo to překvapivé, ale jednání bylo bezproblémové a velice rychle jsme dospěli k dohodě.“

Ještě v pondělních podvečerních hodinách podepsal s klubem smlouvu do konce příštího ročníku, čímž tak mimo jiné dostal předčasný dárek ke svým čtvrtečním šestačtyřicátým narozeninám. Především tak ale nic nebránilo tomu, aby ho vedení klubu hned v úterý ráno představilo hráčské kabině a Nádvorník následně mohl vést svůj první trénink. „Většinu hráčů znám. Některé jsem už ve své kariéře trénoval, o příchod několika dalších jsem měl velký zájem při svých předešlých angažmá,“ naznačil, že nepřichází do neznámého prostřední.

Zároveň potvrdil, že po svém nástupu do funkce nehodlá dělat žádné velké změny, což se týká i herního stylu, kterým Příbram v letošní sezoně doposud nejen bavila, ale zároveň jí přinesl úspěchy v těžkých zápasech proti Spartě či na hřišti plzeňské Viktorie. „Rád bych navázal na práci trenéra Csaplára. To znamená, že chci hrát vysoký presink, ale s více zabezpečenou obranou, abychom zabránili velkému počtu gólů, které v letošní sezoně Příbram dosud dostala,“ přiblížil své plány Roman Nádvorník, jehož hlavním úkolem je zajistit letošnímu nováčkovi FORTUNA:LIGY jistotu účasti v soutěži i pro příští sezonu.

Na jejich přípravu má nyní dostatek času. Vzhledem k reprezentační přestávce čeká Příbram příští utkání až v neděli 31. března, kdy se představí v Jablonci. „Budeme k utkání všechno směřovat a chtěli bychom bodovat. Vím, že se Příbrami ve venkovních zápasech příliš nedařilo, o to větší je motivace, abychom se společně pokusili překvapit a zlomili to,“ zakončil odhodlaně nový příbramský trenér Roman Nádvorník.