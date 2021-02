Pět let se rval o šanci v Anglii. S Brightonem vybojoval postup do slavné Premier League, v té ale vůbec nedostal čuchnout. Odešel tak do Millwallu, ale ani tam to nedopadlo podle jeho představ. V únoru se tak Jiří Skalák vrátil do Mladé Boleslavi a chce týmu pomoci v boji o udržení ligové příslušnosti.

Jiří Skalák se vrátil do Mladé Boleslavi. | Foto: FK Mladá Boleslav

Odchodem do Anglie si Skalák v únoru roku 2016 splnil sen. V modrém dresu Brightonu nakonec ofenzivní záložník odehrál dvě a půl sezony – první půlrok se adaptoval na anglickou soutěž a ve druhé sezoně už s Brightonem slavil postup do elitní ligy. Do ní ale vůbec nenaskočil, a tak po roce odešel do druholigového Millwallu. A ani tam to nebylo ono, kruh se tedy po celkem pěti anglických letech uzavřel návratem osmadvacetiletého borce zpátky do Boleslavi.