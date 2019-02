/ROZHOVOR/ Odehrál nejlepší zápas kariéry, poprvé v jednom utkání nejvyšší české fotbalové soutěže vstřelil dvě branky. Stoper Slovácka Stanislav Hofmann byl ústřední postavou domácího mužstva proti silné Olomouci.

Osmadvacetiletý zadák nejprve po půlhodině hry přesnou hlavičkou po nakrátko rozehraném rohu a centru Sadílka otevřel skóre nedělního střetnutí, aby v závěru po téměř totožné situaci upravil na konečných 3:1. „Stoper by měl za sezonu tři čtyři góly dát. Výsledkově to bylo moje nejlepší utkání za Slovácko, “ prohlásil mostecký odchovanec a autor celkově pěti ligových branek, který svými trefami zastínil i navrátilce v dresu Slovácka Michala Kadlece.



Byl to nejpovedenější zápas kariéry?

Z pohledu gólů určitě. Mezi dospělými jsem nikdy dva góly v jednom zápase nedal, takže utkání s Olomoucí pro mě bylo výjimečné.



Všechny branky jste zaznamenali hlavou. Připravovali jste se na to, že by Sigma mohla být zranitelná zrovna ze vzduchu?

V týdnu jsme si říkali, že z rohu nebo ze standardní situace můžeme udeřit. Soupeř ovšem změnil rozestavení při bránění z osobního na zónové. V tom nás trošku zaskočil, ale jak bylo nakonec vidět, moc mu to nepomohlo. Pro nás naopak jedině dobře.



Byl jste překvapený, kolik jste dostal od olomouckých hráčů prostoru?

Před prvním gólem byl roh rozehraný nakrátko, což se vždycky hůře brání. Soupeři se rozestoupili a vznikla tam velká díra. Našel jsem si volný prostor, kam balon zrovna přišel. Bylo to dva metry od branky, mně to stačilo pouze trefit. Povedlo se mi to dvakrát úplně stejně.

V té rychlosti ani nevím, jak se to seběhlo. Balon jsem po doskoku viděl až v síti.Hodně. Sigma má výborný tým, což potvrzovala v minulé sezoně. Hlavně na začátku zápasu hrála fakt dobře. I ve druhé půli nás zmáčkla. Z tohoto pohledu je vítězství hodně cenné.Olomouc herně určitě nebyla horší. Hlavně na začátku zápasu nás zmáčkla, což jsme nechtěli. Pak jsme začali hrát, dali vedoucí gól a poločas dohráli celkem v pohodě. Druhou půli jsme bohužel začali stejně jako ten první. Inkasovali jsme vyrovnávací branku. Potom už to bylo o tom, kdo dá druhý gól. Naštěstí jsme ho po hrubé chybě soupeře dali my. Využili jsme špatnou rozehrávku hostů. Závěr už jsme zvládli.Ani bych neřekl. Soupeř sice prostřídal některé hráče, ale změny nebyly znát. Olomouc hrála dobře na míči a potvrdila, že fotbal umí hrát. Byl to hrozně těžký soupeř.Bylo to docela nečekané. Rána ale zapadla přesně za tyč.Abych byl upřímný, tak ani ne.Michal je zkušený hráč. Nepotřebuje se sehrávat. Trénuje s nám dlouho, takže v tom problém vůbec nebyl. Pomohl nám a zkušenosti nám může dál předávat. Ani nevím, jestli střídal pro zraněný, nebo co v tom bylo.Kdybychom venku získali nějaký bod, bylo by to lepší. Na druhé straně jsme rádi, že jsme v obou domácích zápasech naplno bodovali, což je pro nás nesmírně důležité.