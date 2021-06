Suchý hrál českou nejvyšší soutěž naposledy před jedenácti lety, než odešel ze Slavie na zahraniční angažmá. V německém Augsburgu mu skončila smlouva a nyní se s největší pravděpodobností vrací domů. Kromě německého klubu si vyzkoušel ještě dres Spartaku Moskva a Basileje.

Boleslav ale na postu stopera potřebuje nutně posílit - hostování totiž skončila Řezníkovi s Takácsem, Křapka jde do Karviné a Jakub Klíma by měl zamířit na hostování do Hradce Králové.

Kromě Suchého se do procesu mužstva z města automobilů zapojil ještě karvinský Vojtěch Smrž. "Vše je zatím ve fázi testování a dalších jednání. V podstatě všichni hráči, kteří se nově připojili k týmu mají ve svých klubech smlouvy do konce června," uvedl manažer komunikace mladoboleslavského fotbalového klubu Jiří Koros.