Jednalo se o „klasický“ první zápas po zimní přestávce. V mrazivém počasí počítaly oba týmy zpočátku především zranění, než šance. Už po necelých sedmi minutách odkulhal ze hřiště domácí kapitán Jan Rezek, který se zřejmě zranil v předcházejícím souboji s Lukášem Hejdou a musel být nahrazen Pavlem Hájkem.

O pár minut později potkalo něco podobného i zmíněného plzeňského stopera. Ten zůstal s bolestivou grimasou ležet na trávníku – na první pohled se jednalo o svalové zranění – a musel tak přepustit místo Filipu Kašovi.

Další minuty se už dle předpokladů nesly v duchu dobývání příbramské defenzivy plzeňskými útočnými silami. Ondřej Kočí v domácí brance se musel činit hlavně s blížící se přestávkou, kdy tlak Viktoriánů výrazně sílil. Nejprve vychytal novou plzeňskou akvizici – Šimona Faltu. Pak se po standardní situaci objevil ve stoprocentní gólovce právě střídající Kaša – příbramský gólman ale znovu odolal, když předvedl paradní zákrok na brankové čáře a vyrazil míč na roh.

Po změně stran měl Kočí i štěstí, když Kalvachova tečovaná rána skončila těsně nad břevnem. Pak musel své úmění poprvé v zápase výrazněji ukázat i Aleš Hruška, když ho střelou ze střední vzdálenosti protáhl Kingue. Strážce plzeňské svatyně, který v minulosti dlouhá léta hájil i branku Středočechů, míč pouze vyrazil, načež přišla dorážku dobíhajícího Radka Voltra. I tu ale Hruška zneškodnil – jednalo se zároveň o největší šanci Příbrami v celém zápase.

Závěrečných dvacet minut opět patřilo Plzni – hlavně pak záložníkovi Aleši Čermákovi, který se během nich dostal hned do tří možností, kterými mohl zápas rozhodnout. Jenže po centru Kaši zaťukal pouze na břevno, záhy poslal svou opakovanou střelu z přímého kopu těsně vedle a nakonec neproměnil ani penaltu.

Tu nařídil sudí Orel tři minuty před koncem za faul skluzujícího Karla Soldáta, který ve vápně sestřelil Lukáše Matějku – vše posvětil ještě videorozhodčí. Zodpovědnost na sebe vzal právě Čermák, ale Kočího branku vůbec netrefil, čímž jen dokumentoval nedělní plzeňský zmar v koncovce.

Určitě k radosti domácího trenéra Pavla Horvátha. "Přežili jsme dvě stoprocentní šance Plzně i penaltu, naše dvě střelecké příležitosti jsme nevyužili. Asi jsme mohli prohrát. Já jsem hrozně rád za bod, protože kluci podali výkon v enormním nasazení. Velmi dobře plnili taktické věci, o kterých jsme se před zápasem bavili. Doufám, že to pro nás bude odrazový můstek k dalším zápasům. Prostě musíme sbírat body, abychom se dostali z pásma sestupu a mohli přemýšlet o záchraně. Pro nás určitě cenný bod," zhodnotil příbramský kouč.

Ten „své“ Plzni sebral s Příbramí další důležité body."Oproti podzimu tam možná byly trochu větší zodpovědnost a důslednost při defenzivních věcech, ale stále potřebujete soupeře otevřít. Bylo to o jednom gólu. Pořád je problém produktivita. Aleš Čermák byl na penaltu určený. Penalty nám proměnil, dával góly, v sezoně je na šesti. Vzal na sebe zodpovědnost. I někteří renomovanější hráči světových kvalit nepromění penaltu. Měli jsme na to, abychom dali gól ze hry a z jiných herních situací, ale tahle byla nejvíc viditelná. Dobíhá nás minulost, o to bolestivější to je. Věřím, že jsme si to v uvozovkách fotbalové neštěstí vyčerpali na dlouhou dobu a začneme vyhrávat," neztrácí Horváthův plzeňský protějšek Adrian Guľa.

Jeho pozice se ale už delší dobu vratká. A po remíze v Příbrami se rozkývala ještě více…

1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň 0:0. ŽK: 58. T. Pilík – 66. Ondrášek, 75. Čermák. Rozhodčí: Orel – Kotík, Vlček.

1. FK Příbram: Kočí – Nový, Kingue, Tregler, Cmiljanović – Laňka, T. Pilík (90+3. Kvída), Rezek (7. Hájek), Soldát, Zorvan (82. Vávra) – Voltr (82. Dočekal).

FC Viktoria Plzeň: Hruška – M. Havel, Hejda (18. Kaša), Brabec, Limberský (46. Kovařík) – Šulc (64. Čermák), Kalvach, Bucha – Kayamba (80. Matějka), Ondrášek, Falta.