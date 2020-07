Mladá Boleslav v odvetě – vzhledem k prvnímu výsledku – herně příliš neoslnila, po většinu utkání tahala za kratší konec. Logicky. Hrát totiž museli hlavně zelenobílí. Rvali se. Ale bylo to málo.

„Už jsem to zmiňoval před zápasem, je těžší něco realizovat než to říkat. Upozorňovali jsme hráče, že nás na Bohemce čeká peklo a ono se to potvrdilo. A kdyby domácí odskočili na rozdíl dvou branek, bylo by nám ještě horko. Náš vyrovnávací gól byl zlomový,“ popsal klání ze svého pohledu kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Slova trenéra Webera potvrdil také brankář Boleslavi Jan Šeda. Ten se v odvetě pořádně zapotil, stejně tak i jeho spoluhráči v poli: „Jeli jsme si pro dobrý výsledek, abychom postup stvrdili. Cíl jsme sice splnili, ale s předvedenou hrou být spokojení úplně nemůžeme. Zalezli jsme a bránili výsledek. Trenér nám říkal, že Bohemka bude hrát na doraz a že na nás vletí, přesto jsme prvních dvacet minut nestíhali, měli tam velké šance.“

Celek z města automobilů to v prostřední nadstavbě umí, ovládl ji podruhé za sebou. „Nevím, jestli jsme v boji o předkolo Evropské ligy specialisté, i když je pravda – nějakou zkušenost s tím už máme. Asi pro nás bylo lepší, že jsme znovu skončili v té prostřední části, než abychom hráli ve skupině o titul, tam by bylo dost těžké dostat se na to páté místo. Tady byla větší šance o Evropu zabojovat a snad se nám to i povedlo. Můžeme být šťastní za to, že jsme postoupili,“ řekl Jan Šeda.

Mladá Boleslav tak už s klidem může sledovat středeční večerní boje ve skupině o titul, které jí přiklepnou soupeře pro finále o předkolo Evropské ligy. Už teď je jasné, že svěřenci trenéra Jozefa Webera vycestují na sever, čeká je Jablonec nebo Liberec. Páté místo zatím drží Jablonec.

„Nevím, nespekuluji. Uvidím. V Jablonci jsem dlouho působil, Liberec hraje atraktivní fotbal, necháme se překvapit. To, že systém umožňuje bojovat o evropské poháry je příjemné, ale musím se přiznat, že v zimě po těch odchodech to pro nás ani pro klub nebyla priorita,“ prozradil Jozef Weber.

„Osobně bych si vybral Jablonec. Ale budeme se muset nachystat a hlavně hodně zregenerovat,“ dodal gólman Šeda.

Trio zápasů ve skupině o titul startuje ve středu v 18.00. Jablonec hostí Ostravu, Plzeň Liberec a Slavia v pražském derby Spartu.