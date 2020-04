„Byla to branka z ničeho. Jedna nepovedená střela, která zapadla za tyč,“ vrací se téměř po dekádě k rozhodujícímu momentu duelu bývalý votický kouč.

Co dalšího vám utkvělo v paměti?

Vím, že už před losem jsme si Spartu přáli. Když se tak opravdu stalo, byli jsme nadšení. Majitel klubu pan Šedivý tehdy prohlásil, že udělá všechno, aby se zápas vysílal v televizi. Nikdo z nás mu nevěřil, ale povedlo se. Bylo to pikantní, protože oba kluby k sobě měly blízko. I díky hráčům jako Horst Siegl nebo Michal Horňák, kteří ve Voticích krátce předtím působili. Navíc si myslím, že se hrálo v rámci oslav sta let fotbalu ve Voticích. Samozřejmě přišlo hodně lidí, kteří vytvořili skvělou atmosféru.

Počítali jste, že byste mohli Spartu takto potrápit?

Jelikož to přenášela přímým přenosem televize, bylo před zápasem naší hlavní myšlenkou, abychom si neudělali ostudu, nedostali nějaký velký příděl. Zároveň jsme ale měli velkou motivaci se předvést. Sparta sice měla v utkání optickou herní převahu, ale paradoxně od inkasované branky jsme byli vyrovnaným soupeřem.

Přitom Sparta tehdy přijela jako úřadující mistr…

Ano, přestože jí někteří hráči chyběli, nastoupila i ve velmi silné sestavě s Liborem Sionkem, Václavem Kadlecem, Bonym Wilfriedem nebo Tomášem Řepkou. Vybavuji si, že právě letenské ikoně jsme dokázali hodně zavařit, když jsme vysunuli do útoku Dušana Lizáka. Řepka s ním měl velké problémy a druhý útočník Honza Svátek tak měl více prostoru, aby mohl ohrožovat branku Sparty.

Co ale chybělo, aby to dopadlo lépe?

Chyběl gól, to je jednoduché. Nějaké šance k jeho vstřelení jsme si vytvořili, bohužel jsme žádnou nedokázali proměnit a dotáhnout tak zápas třeba do prodloužení nebo do penaltového rozstřelu, kde se mohlo stát cokoliv.

Mrzí to s odstupem času?

To je fotbal. Přeci jen Sparta i tak svou kvalitu ukázala. Pro nás byla čest, že jsme si proti takovému soupeři mohli vůbec zahrát. Těší mě, že jsme podali dobrý výkon a nezklamali jsme.

Vzpomínáte rád na působení ve Voticích?

Bylo to krásné období. Měli jsme tehdy velmi kvalitní a dobře poskládané mužstvo. Byli v něm hráči, kteří prošli například ligovými celky Příbrami, Bohemky nebo Žižkova. Patřili jsme ke špičkovým týmům divize. Tento zápas pak znamenal odměnu pro všechny.